Noche crítica: el fuego avanzó con intensidad en Arroyo Braese

Según el parte oficial difundido este martes 13 de enero, los brigadistas debieron desplegar un operativo especial de contención durante la noche, debido a la rápida propagación de las llamas y a la complejidad del terreno, que limitó los movimientos del personal y el uso de herramientas durante el combate nocturno.
Desde el Comando del Operativo explicaron que la estrategia se mantiene bajo un abordaje integral y dinámico, con redistribución permanente de recursos, ya que el incendio presenta múltiples frentes activos y rebrotes constantes en distintos sectores del área protegida.
Vientos y sequía agravan el escenario
Desde el mediodía del lunes se registró un incremento en la intensidad del viento en el cordón Riscoso y el arroyo Colehual. La rotación alternada de las corrientes desde el oeste y sudoeste generó condiciones propicias para la reactivación de focos entre la costa del Brazo Norte del Lago Menéndez y las laderas del cordón Riscoso.
A esto se suma una sequía extraordinaria en toda la región, que mantiene el índice de peligrosidad en nivel extremo, dificultando las tareas de control.
Refuerzos y base aérea
Durante la jornada del lunes se instaló una base operativa de helicópteros en Bahía Rosales, que permitirá reforzar el combate aéreo del incendio, sujeto a las condiciones meteorológicas y a la visibilidad afectada por el humo.
Para este martes, el operativo prevé un refuerzo de personal y una reformulación del esquema de trabajo, ya que muchos brigadistas deben ser relevados tras varios días de combate ininterrumpido en las zonas más activas del incendio.
Protección de poblaciones y servicios
Se mantienen las guardias nocturnas, tareas de monitoreo y apoyo para las poblaciones de la Zona Norte cercanas al área afectada. También continúan los relevamientos de infraestructura del Parque Nacional y de los servicios turísticos, junto con la evaluación de fajas cortafuego y medidas de protección preventiva.
Operativo de gran escala
Desde el miércoles 7 de enero, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, coordina las acciones desde el Comando Operativo, en articulación con el Gobierno del Chubut, organismos nacionales, la Jefatura de Gabinete y la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
El operativo es coordinado por el Parque Nacional Los Alerces y la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), e involucra a más de 200 personas entre brigadistas, técnicos y personal logístico. Participan además el Ejército Argentino, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, cuarteles de la región y de Palena (Chile), junto a Vialidad Provincial, Policía Federal, Gendarmería Nacional y pobladores de la Zona Norte.
Tránsito restringido
La Ruta Provincial N° 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Las autoridades recomiendan evitar circular por la zona y respetar las indicaciones del personal de seguridad.