Noche crítica: el fuego avanzó con intensidad en Arroyo Braese

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces atravesó una de sus noches más complejas en la zona del Arroyo Braese, donde el fuego mostró un comportamiento extremo en un sector de difícil acceso y con alta carga de vegetación combustible.

Según el parte oficial difundido este martes 13 de enero, los brigadistas debieron desplegar un operativo especial de contención durante la noche, debido a la rápida propagación de las llamas y a la complejidad del terreno, que limitó los movimientos del personal y el uso de herramientas durante el combate nocturno.

Desde el Comando del Operativo explicaron que la estrategia se mantiene bajo un abordaje integral y dinámico, con redistribución permanente de recursos, ya que el incendio presenta múltiples frentes activos y rebrotes constantes en distintos sectores del área protegida.

Vientos y sequía agravan el escenario

Desde el mediodía del lunes se registró un incremento en la intensidad del viento en el cordón Riscoso y el arroyo Colehual. La rotación alternada de las corrientes desde el oeste y sudoeste generó condiciones propicias para la reactivación de focos entre la costa del Brazo Norte del Lago Menéndez y las laderas del cordón Riscoso.

A esto se suma una sequía extraordinaria en toda la región, que mantiene el índice de peligrosidad en nivel extremo, dificultando las tareas de control.

Refuerzos y base aérea

Durante la jornada del lunes se instaló una base operativa de helicópteros en Bahía Rosales, que permitirá reforzar el combate aéreo del incendio, sujeto a las condiciones meteorológicas y a la visibilidad afectada por el humo.

Para este martes, el operativo prevé un refuerzo de personal y una reformulación del esquema de trabajo, ya que muchos brigadistas deben ser relevados tras varios días de combate ininterrumpido en las zonas más activas del incendio.

Protección de poblaciones y servicios

Se mantienen las guardias nocturnas, tareas de monitoreo y apoyo para las poblaciones de la Zona Norte cercanas al área afectada. También continúan los relevamientos de infraestructura del Parque Nacional y de los servicios turísticos, junto con la evaluación de fajas cortafuego y medidas de protección preventiva.

Operativo de gran escala

Desde el miércoles 7 de enero, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, coordina las acciones desde el Comando Operativo, en articulación con el Gobierno del Chubut, organismos nacionales, la Jefatura de Gabinete y la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El operativo es coordinado por el Parque Nacional Los Alerces y la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), e involucra a más de 200 personas entre brigadistas, técnicos y personal logístico. Participan además el Ejército Argentino, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, cuarteles de la región y de Palena (Chile), junto a Vialidad Provincial, Policía Federal, Gendarmería Nacional y pobladores de la Zona Norte.

Tránsito restringido

La Ruta Provincial N° 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Las autoridades recomiendan evitar circular por la zona y respetar las indicaciones del personal de seguridad.