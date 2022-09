Noqueó a su rival, mostró sus pechos y ganó una fortuna en OnlyFans

El sábado pasado una imagen se volvió viral en redes sociales y recorrió el mundo. Era la de la luchadora australiana Tai Emery, quien luego de una pelea por el Bare Knuckle Fighting Championship decidió hacer un topless para festejar luego de noquear a su rival.

Para Emery era su primer combate en BKFC, que es la primera promoción en realizar un evento oficial de boxeo sin guantes autorizado y comisionado por el estado en los Estados Unidos desde 1889. En la pelea ante Rung-Arun Khunchai lo dio todo y el hecho de haber mostrado sus senos parece que le cambió la vida.

Es que la luchadora de 35 años, además del triunfo deportivo, logró otra significativa buena noticia para ella. Tras mostrar lo suyo, su página de OnlyFans se ha disparado.

En una entrevista posterior a la pelea con la cadena TMZ , Emery dijo que su cuenta de OnlyFans, la plataforma de redes sociales basada en suscripción, donde los usuarios pueden vender y/o comprar contenido erótico original, pasó de “quizás 40 suscriptores a más de 2.500”.

Emery cobra US$ 10 al mes para acceder a su contenido, según TMZ, que informó que la semana pasada, antes de ganar la pelea y mostrar sus pechos, ganó alrededor de US$ 400. Según los informes, la estrella de BKFC ya ganó US$ 25.000. Y estima que al menos así tendrá US$ 300,000 en un año de su plataforma OnlyFans.

Después de su celebración ahora viral en Bangkok, Emery dijo que sus seguidores en Instagram también aumentaron de 45.000 a 105.000.

“Honestamente, mi personalidad es un poco loca, salvaje y libre, y creo que, por lo general, no hay nada más liberador que salir y decir, ‘ah, muestren las t….'”, dijo Emery, describiéndolo como una “ola adictiva de positividad”.

Mientras reflexionaba sobre la celebración de su victoria por KO, Emery dijo: “Literalmente noqueé a esta chica, me alejé como si todavía estuviera en cámara lenta y pensé: ‘¿por qué no hacer eso?’”.

Cuando se le preguntó si se había metido en algún problema con la BKFC o los funcionarios de la comisión atlética por mostrar lo suyo a la multitud en Bangkok, Emery dijo: “He podido seguir siendo yo misma y así lo haré”. Y reveló que planea repetir su atrevida celebración en su próxima pelea.

“Con seguridad lo haré”, dijo la mujer, que contó que su cuenta de OnlyFans la ayudó a “sobrevivir” durante la pandemia de COVID-19, cuando vivía en la jungla de Tailandia.