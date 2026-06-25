Normalizan el servicio de agua en 24 barrios de Comodoro

Durante la madrugada comenzó la restitución progresiva del suministro en los sectores afectados por la avería de la avenida 10 de Noviembre.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que durante la madrugada de este jueves se inició la normalización paulatina del servicio de agua potable en los 24 barrios de Comodoro Rivadavia que permanecían afectados desde el martes por una avería en un subacueducto.

Según detalló la prestadora, las tareas de reparación concluyeron durante la tarde del miércoles en el tramo ubicado en inmediaciones de la avenida 10 de Noviembre. Posteriormente, se realizaron las maniobras de relleno de cañerías y la presurización del sistema, trabajos que permitieron avanzar con la restitución gradual del suministro.

Desde las primeras horas de este jueves, los equipos operativos comenzaron a restablecer el servicio de manera progresiva en los distintos sectores alcanzados por el corte.

Asimismo, la SCPL solicitó a los usuarios hacer un uso racional del agua mientras continúa el proceso de recuperación total del sistema.