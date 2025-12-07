El piloto británico, con Mc Laren, se consagró campeón mundial en el Gran Premio de Abu Dhabi. Finalizó tercero y por dos puntos se quedó con el título.

Norris terminó con el reinado de Verstappen en la Fórmula 1

El piloto británico Lando Norris, con Mc Laren, conquistó este domingo su primer título del Campeonato Mundial de Fórmula 1, al terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, que se corrió en el circuito de Yas Marina, y que tuvo como ganador a Max Verstappen (Red Bull). En segundo lugar llegó Oscar Piastri (Mc Laren).

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula 1, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores; tras terminar tercero una carrera que su compañero, el australiano Oscar Piastri, finalizó en segunda posición; y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en la sexta.

El otro español, Carlos Sainz (Williams) -el primer compañero que tuvo Norris en la F1, cuando debutó, en 2019, en McLaren- fue 13º en Abu Dabi en la jornada en la que Verstappen logró su octavo triunfo del año, el septuagésimo primero de su trayectoria en la F1.

Alonso cruzó la meta por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del inglés George Russell (Mercedes), que fueron cuarto y quinto, respectivamente, en el circuito de la capital de los Emiratos Arabes Unidos; donde el francés Esteban Ocon (Haas) fue séptimo.

El séptuple campeón inglés Lewis Hamilton (Ferrari) culminó octavo, un puesto por delante del alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que protagonizó la remontada del día al avanzar nueve plazas para concluir noveno.

También entró en los puntos, al terminar décimo, el canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso en Aston Martin.

Norris, subcampeón el año pasado, concluyó el Mundial con 423 puntos, solo dos más que Verstappen y con trece de ventaja sobre Piastri.