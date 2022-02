"Nos amenazaron con hundirnos en el lago"

Uno de los integrantes de la columna de montaña de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua que comenzó el viernes a caminar hacia el lago Escondido, regresó a El Bolsón y denunció las amenazas que el grupo recibió en inmediaciones del lago Soberanía por parte de un grupo de personas.

El domingo, la organización que conduce Julio César Urien, denunció públicamente la intercepción de unas 50 personas armadas a la columna que caminaba hacia el lago Escondido por el sendero de montaña habilitado, de unos 30 kilómetros. Finalmente este lunes se radicó la denuncia en la Fiscalía descentralizada de El Bolsón y se insistió con el hábeas corpus para dar garantías a los manifestantes ante una presentación que tiene en sus manos el juez Juan Pablo Laurence, de Bariloche.

En paralelo, militantes de las dos CTA de Río Negro y agrupaciones políticas se manifestaron en Bariloche para rechazar lo ocurrido en el camino de montaña y luego se dirigieron al acceso del camino Tacuifí, en la intersección de la ruta nacional 40 a la altura de El Foyel, donde no pudieron avanzar por la presencia de tranqueras y candados.

La Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua difundió en sus redes sociales el testimonio de Sergio Cuestas, abogado de la entidad que integraba la columna de montaña y que regresó solo el lunes a El Bolsón para radicar la denuncia.

“UNA CUESTION MUY IDEOLOGICA”

“Ayer a las 3.30 de la tarde (por el domingo) cuando llegamos a la cabecera oeste del lago Soberanía, un grupo de 50 personas nos impidieron acceder a la costa, nos amenazaron, pincharon uno de los kayak y tuvimos que retroceder, la Policía nos dejó solos toda la noche y no conseguimos ningún medio para volver y comunicar lo que estaba sucediendo”, explicó el abogado en el video difundido por la fundación.

Acotó que estas personas les “bloquearon el acceso sobre la servidumbre pública que la propia empresa Hidden Lake construyó para intentar impedir que se habilitar el camino Tacuifí. Lo hicieron en territorio provincial, no en sus tierras, y además de eso nos amenazaron con hundirnos en el lago o comerse en la parrilla a los que integraban la columna, visitarnos a la noche para que no nos olvidáramos que no había que volver”.

Cuestas identificó a Nicolás Van Ditmar, administrador de Hidden Lake, entre las personas a caballo que irrumpió en el camino.

En el video difundido, el abogado que integraba la columna de montaña no mencionó la portación de armas de fuego de las personas que irrumpieron en la costa del lago Soberanía, como lo habían hecho dirigentes por las redes sociales.

En la montaña quedó el resto del grupo y por redes sociales la fundación reclamó ayuda para descender a uno de los caminantes que se encontraba debilitado. Hacia la noche el propio Urien, titular de la fundación que convocó a marchar, dijo que se había comunicado con el Ministerio de Seguridad de la Nación y a través de este organismo se solicitó a la provincia de Río Negro que envíe a policías de montaña y bomberos para descender al manifestante.

La provincia de Río Negro informó que la Policía Montaña que acompañaba al grupo se mantenía en el lugar y lo haría hasta que culmine la travesía.