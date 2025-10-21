Juan Pablo Luque cerró este martes su campaña en Rawson y Trelew, confiado en las posibilidades de que triunfe el domingo el rechazo a las políticas de ajuste y corrupción de Javier Milei.

El candidato a diputado nacional por el Frente Unidos Podemos mantuvo dos actos multitudinarios en las ciudades del valle chubutense, desde donde convocó a “decir basta al gobierno nacional a través del voto”.

De este modo, Juan Pablo Luque cerró una campaña que estos últimos días lo mantuvo recorriendo Puerto Madryn, Rawson y Trelew. En su discurso -y respaldado por una gran cantidad de vecinos desencantados con el abandono nacional- manifestó que “es el momento y la oportunidad de poner un freno a las políticas de Milei, responsable junto a Macri y Torres de la situación del país y la provincia”.

Recordó además que, desde su espacio, “no acordamos con el modelo de Milei ni le dimos las herramientas para ejecutar su proyecto político, como sí hicieron otros representantes de Chubut en el Congreso”.

Añadió el exintendente de Comodoro que “nos propusimos el inmenso desafío de traer esperanzas; de volver a creer que las cosas pueden ser distintas. Estamos cerrando una campaña que consistió en pensar y construir alternativas y soluciones a los problemas reales de cada uno de chubutenses, basado en la escucha”.

Hizo hincapié en que “somos la única opción real que no responde a otros intereses más que a los de los chubutenses. No somos empleados de Milei y no le debemos nada a Macri. Nos debemos a ustedes, que eligen a través de nuestra propuesta decirle basta a este gobierno”.

Agradeció a los presentes “haber roto el silencio; haber estado; haber conversado; haber planteado cuestiones; habernos dado herramientas para construir y pensar juntos soluciones”.

Concluyó que “esta es una campaña contra la resignación”, considerando que “hay una nueva oportunidad el 26 de octubre. Es importante el domingo ir a votar y decir basta con el voto a este presente”.