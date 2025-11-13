Nueva Generación y Stella Maris se ilusionan y avanzan con sus obras

Nueva Generación cada vez está más cerca de cumplir el sueño de jugar en su cancha de césped sintético y el Club Stella Maris progresa con una obra muy esperada como es el playón de césped sintético.

El intendente Othar Macharashvili, acompañado por el viceintendente Maximiliano Sampaoli y el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, supervisaron los avances de los trabajos de mejoramiento deportivo que se están desarrollando en ambos clubes.

El miércoles, las autoridades municipales recorrieron junto a dirigentes de “La Nueva” el predio deportivo ubicado en el barrio Abel Amaya.

Allí se viene avanzando en la terminación del perímetro de juego con el objetivo de dotarlo de más infraestructura deportiva. El sueño del césped sintético está cada vez más cerca.

Además, las autoridades del Ejecutivo municipal estuvieron en la cancha del club Stella Maris, donde se está trabajando la finalización de una obra muy anhelada; el playón de césped sintético. El mismo está ubicado detrás de los vestuarios de la cancha principal.

De la mano del Municipio, Nueva Generación se encuentra muy cerca de cumplir el sueño de jugar en su cancha de césped sintético, con su respectivo cerco perimetral de su escenario deportivo principal de fútbol.

Se trata de acciones conjuntas entre las instituciones y el municipio, con el objetivo de potenciar el desarrollo comunitario de los barrios.

“Tienen que saber quiénes son los que nos están ayudando para que nosotros podamos crecer” dijo Armando Tula, referente del “Albinegro”, al dirigirse a jugadores, familias y dirigentes del club del barrio Abel Amaya.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 10.44.45 AM

El intendente Othar Macharashvili, expresó que el crecimiento en lo deportivo va acompañado por la realización de obras y también por el trabajo incansable de la dirigencia y familias.

“La palabra es importante y cumplirla mucho más. La inversión que se realiza para que ustedes puedan tener esta cancha, para mejorar el club, junto a muchas más instituciones es para que puedan cuidarlo. Y como veo hoy; están acá ayudando, lo van mejorando y seguramente, más adelante, serán dirigentes que continuarán en esta institución y eso ayuda a que esto sea posible”, sostuvo el mandatario.

EL PLAYON DE CESPED SINTETICO DEL COSTERO

El Club Social y Deportivo Stella Maris, no detiene ni un segundo los trabajos en la construcción de la obra tan esperada como es el playón de césped sintético. El mismo está ubicado detrás de los vestuarios de la cancha principal.

Héctor Echaniz, máximo referente de la dirigencia de la institución costera, recibió a las autoridades, en el predio deportivo, en lo que es una obra en conjunto con el Ejecutivo municipal. Se trata de un espacio deportivo de césped sintético, dotado con veredas, alambrado olímpico y la iluminación led.

Fernando Villegas, coordinador de obras y mantenimiento de Comodoro Deportes, destacó que la obra está en la última etapa de finalización. “Nos queda el tema del alambrado, parar las palmas de iluminación, conectarlas y pintar el cerco. En este momento, estamos terminando de instalar el césped (sintético), lo vamos a arenar y ya con todo eso estaríamos finalizando” detalló.

En ambos casos, tanto la concreción del playón deportivo de Stella Maris y la finalización de la cancha de césped sintético de Nueva Generación los trabajos dependen, además, de las condiciones climáticas, pero se estima que prontamente ambos sean una realidad para la ciudad que de esta manera contará con nuevos y dos flamantes escenarios deportivos.