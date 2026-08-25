Nueva impresora 3D para la Escuela  del Viento

La institución de Las Heras pertenece a la Mutual 12 de Septiembre del sindicato petrolero.

Para contribuir a la educación, la Escuela del Viento de Las Heras incorporó una nueva impresora 3D de última generación, herramienta que permitirá ampliar las posibilidades de aprendizaje, creatividad y experimentación de los estudiantes.

El profesor Maximiliano Cruz explicó que el nuevo equipamiento cuenta con tecnología que permite realizar impresiones en distintos colores y con mayor velocidad, optimizando los tiempos de trabajo y generando nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos vinculados con la tecnología, el diseño y la innovación.

Esta incorporación representa un importante avance para la comunidad educativa y se suma al proyecto integral que impulsa la Escuela del Viento, donde la tecnología, la robótica, la programación y la impresión 3D ocupan un lugar destacado dentro de la formación de los alumnos.

Por su parte, el presidente de la Mutual 12 de Septiembre, Rafael Güenchenén, destacó la importancia de continuar invirtiendo en herramientas educativas. “Las escuelas del viento continuarán sumando herramientas que permitan a nuestros estudiantes aprender, experimentar y desarrollar nuevas habilidades. Acompañar una educación preparada para los desafíos del futuro es uno de nuestros objetivos fundamentales”, expreso el dirigente sindical del gremio petrolero.

De esta manera, la institución reafirma su compromiso con una educación innovadora, brindando a sus estudiantes nuevas herramientas para aprender y prepararse para un mundo cada vez más atravesado por la tecnología.

Fuente: Prensa SIPGER