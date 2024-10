Nueva protesta de familiares en el Juzgado de Familia

Con carteles en mano y haciendo oír fuerte su voz, esta mañana un grupo de familiares se concentraron en la Oficina de Familia de la calle Pellegrini. Todos ellos exigen celeridad a la hora de resolver conflictos que dificultan los vínculos paterno-filiales.

“Nos estamos manifestando en el Juzgado de Familia con un grupo de papas que tienen la misma problemática”, expresó Alejandro uno de los padres que participó de la manifestación para exigir celeridad en trámites que llevan años y que desde 2022 se han hecho públicos por denuncias de los afectados.

Son padres, abuelos y abuelas que por decisión de la Justicia de Familia de Comodoro están impedidos del vínculo con sus seres más queridos. Acusan la existencia de denuncias "falsas" por abuso o violencia familiar y que como consecuencia de ellos niños y niñas son separados forzosamente de alguno de sus progenitores.

“La jueza que tiene mi expediente es Elizabeth Castillo. Yo le inicié un juicio por la tenencia a mi ex pareja y hace varios años que estoy con esta lucha y no me dan respuestas”, aseguró Alejandro a El Patagónico.

Los manifestantes solicitaron una audiencia con el vicegobernador Gustavo Menna, para que el Gobierno provincial pueda mediar en esta seria problemática que desde hace años afecta seriamente a las familias de Comodoro Rivadavia.

“Hoy decidimos manifestarnos acá; ya pedimos una audiencia con el vicegobernador (Gustavo Menna), que está pendiente” explicó el padre.

Los familiares sostienen que “queremos llegar hasta el final con esto porque acá en el Juzgado de Familia lamentablemente es más de lo mismo. Yo llevo muchos años de lucha por vincularme con mi chiquito. Mientras no nos den una respuesta favorable, vamos a seguir acá”.

A fines de agosto del año pasado, abogados de Comodoro Rivadavia dejaron expuesto el delicado funcionamiento del fuero de familia en la ciudad, a cargo de cuatro jueces: Laura Lorenzoni, Jorgelina Castillo, Guillermina Sosa y Pablo Pérez. Antes, habían denunciado retrasos en la administración de Justicia que afecta a niños, niñas y adolescentes.

Este mismo medio hace casi tres años advertía, por los testimonios que decidieron hacer público su caso, que el Fuero de Familia de Comodoro se limita a dictar cautelares y restricciones perimetrales que se van renovando y llegan a prolongarse durante años. Eso causa un daño irreparable en los vínculos familiares.