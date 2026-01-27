Nueva reestructuración en el gabinete de Vidal

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este martes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, la asunción de dos nuevos ministros.

.Mediante decretos firmados en la misma jornada, Ezequiel Verbes fue designado como ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura y Juan Eduardo Mata asumió como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La designación de Verbes se formalizó a través del decreto provincial correspondiente, que llevó la firma de la ministra de Gobierno a cargo del despacho de la Jefatura de Gabinete.

En el mismo acto, Vidal le tomó juramento de ley y lo puso en funciones al frente de una de las carteras clave de la administración provincial.

Minutos después, el gobernador hizo lo propio con Juan Eduardo Mata, quien fue designado mediante el decreto Nº 051 como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tras prestar juramento, Mata asumió formalmente sus funciones, en reemplazo del anterior titular del área.

Durante el acto, ambos funcionarios brindaron breves mensajes. Verbes destacó la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el compromiso en la gestión pública, y agradeció la confianza depositada por el gobernador.

Por su parte, Mata remarcó su trayectoria vinculada al mundo del trabajo y aseguró que continuará la línea de gestión iniciada en el ministerio, en un contexto que definió como complejo y desafiante.

Al cerrar la ceremonia, el gobernador subrayó la necesidad de fortalecer los equipos de gestión en un escenario económico difícil, destacó la experiencia de los nuevos ministros y afirmó que el objetivo central es avanzar en el ordenamiento del Estado, el cumplimiento de las leyes laborales y la generación de empleo para los trabajadores de Santa Cruz.

