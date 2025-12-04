Nueva temporada del Sistema de Estacionamiento Medido en Rada Tilly

El Municipio de Rada Tilly informa que a partir del 15 de diciembre comenzará a funcionar el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) correspondiente a la temporada de verano 2025–2026, vigente en las avenidas Armada República Argentina y Comandante Luis Piedrabuena, y en todas las calles transversales comprendidas entre ambas.

Como novedad, este año se habilitó la web del SEM ( https://radatilly.dat.cespi.unlp.edu.ar/v2/#/public_links), que permite realizar exactamente las mismas gestiones que las aplicaciones móviles sin necesidad de descargar ninguna app.

El SEM tiene como objetivo ordenar el uso del espacio público, favorecer la rotación vehicular y mejorar el acceso a comercios, servicios y a la zona de playa durante los meses de mayor afluencia turística. El sistema estará activo todos los días, de 13 a 20 horas, hasta el 15 de marzo inclusive.

Frentistas

Quedan exentos de pago los vehículos de los frentistas que se encuentren radicados en la ciudad de Rada Tilly y que habiten en las calles comprendidas dentro de la zona de Estacionamiento Medido. Para obtener el Libre Estacionamiento para la temporada 2025-2026 es necesario realizar el trámite que ya se encuentra habilitado.

Los frentistas cuyas viviendas se encuentran dentro de la zona delimitada por el Estacionamiento Medido podrán gestionar su exención de pago a través del Portal Ciudadano. Para acceder al beneficio, es requisito contar con la patente al día, incluido el mes de diciembre.

El procedimiento de gestión se realiza de manera digital. Los vecinos deberán ingresar al Portal Ciudadano, completar el formulario con sus datos personales y domicilio, y adjuntar la documentación requerida. Una vez enviada la solicitud, el equipo del SEM realizará la revisión correspondiente y notificará la aprobación del trámite a través de los medios de contacto registrados por el frentista.

Como novedad para esta temporada, el Municipio habilitó un número de teléfono exclusivo para la atención de los frentistas (+54 9 2975 14-6631), destinado a resolver dudas y brindar acompañamiento durante el proceso:Para más información y consultas generales sobre el SEM, también continúa disponible el WhatsApp oficial del sistema.

Tarifas vigentes

La tarifa a pagar dependerá del tiempo de utilización del espacio de estacionamiento. Las personas residentes en Rada Tilly acceden a un 50% de descuento. Los valores para esta temporada son 2.000 pesos por hora, 8.000 pesos por día y 160.000 por mes pesos.

Sobre la aplicación del SEM

El estacionamiento medido puede abonarse de manera sencilla desde el teléfono celular a través de la aplicación oficial del sistema, de descarga gratuita. El registro se realiza por única vez utilizando el número de teléfono y creando una contraseña personal.

Las aplicaciones están disponibles tanto para iOS y Android como SEM Mobile. El crédito para estacionamiento puede adquirirse con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en efectivo en el tráiler del SEM.

Además, la aplicación permite consultar el saldo actualizado, visualizar las zonas habilitadas de estacionamiento, transferir crédito entre usuarios, Abonar infracciones mediante pago voluntario, y también se ofrece la posibilidad de realizar el pago de manera presencial en el Tráiler de Coordinación del SEM, ubicado en la Bajada 10 de la playa. Por consultas los usuarios pueden dirigirse al Trailer Municipal Coordinación SEM o comunicarse al (0297) 155- 010467, horario de atención de lunes a viernes de 13 a 20 horas.