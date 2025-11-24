Fue 3-0 de local a Deportivo Roca por uno de los partidos de la 9ª fecha que se jugaron este lunes por el Ascenso del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Rada Tilly goleó y sigue firme en la punta del Clausura "B"

Rada Tilly le ganó este lunes de local 3-0 a Deportivo Roca y con ese marcador, continúa liderando en soledad el torneo Clausura “B”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, tras jugarse la 9ª fecha.

El “Aurinegro” se quedó con los tres puntos por los goles de Sebastián Bonfili -de penal-, mientras que en la segunda etapa, aumentaron Juan Ignacio Barrientos y Brian Cárdenas.

Además, el arquero Javier Sánchez le contuvo un penal a Julio Jáuregui, jugador del elenco visitante.

En los demás resultados, el escolta Deportivo Portugués derrotó 5-2 a Nueva Generación y se mantiene a un punto del líder.

Mientras tanto, Ferrocarril del Estado, tercero en las posiciones, goleó de visitante 5-1 a Stella Maris, Manantiales Behr de Ciudadela le ganó 4-2 a Caleta Córdova, Comodoro FC derrotó 2-1 a San Martín, y Universitario igualó 1-1 con Talleres Juniors.

En la próxima fecha -la décima-, se destaca el duelo entre Deportivo Portugués -escolta- y el puntero Rada Tilly que se enfrentarán en el estadio “Inmigrantes Portugueses”.

Panorama de la 9ª fecha

LUNES 24

- Comodoro FC 2 / San Martín 1.

- Universitario 1 / Talleres Juniors 1.

- Stella Maris 1 / Ferro 5.

- M. B. Ciudadela 4 / Caleta Córdova 2.

- Rada Tilly 3 / Deportivo Roca 0.

- Nueva Generación 2 / Deportivo Portugués 5.

Libre: Oeste Juniors.

Próxima fecha (10ª)

- Deportivo Portugués vs Rada Tilly.

- Deportivo Roca vs M.B. Ciudadela.

- Caleta Córdova vs Universitario.

- Talleres Jrs. vs Stella Maris.

- Ferro vs Comodoro FC.

- San Martín vs Oeste Jrs.

Libre: Nueva Generación.