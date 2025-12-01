Un municipio comprometido con la niñez y la adolescencia

La certificación reconoce el cumplimiento de la primera etapa del proceso que incluye el autodiagnóstico local y la elaboración de un plan de acción municipal, ambos aprobados por UNICEF.

En Rada Tilly recibieron la distinción la intendenta Mariel Peralta; la secretaria de Salud y Desarrollo Social, Laura Bersais; y equipo del área. El acto, realizado en el Salón de los Constituyentes de Rawson, fue encabezado por el vicegobernador Gustavo Menna y contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; especialistas de UNICEF Argentina; intendentes; y equipos técnicos municipales.

Rada Tilly es uno de los 23 municipios y comunas rurales de Chubut que fueron reconocidos por su avance en políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las infancias y adolescencias, en el marco de un programa que la provincia impulsa como política de Estado junto al organismo internacional.

Tras la distinción, los equipos municipales participaron de un encuentro junto a las demás localidades que integran el programa para compartir experiencias, alinear estrategias y avanzar en pautas comunes de implementación del plan de acción durante 2026, etapa que contará con acompañamiento técnico permanente de UNICEF y la Provincia.

En representación de los municipios distinguidos, Peralta remarcó que el proceso MUNA permitió profundizar el diagnóstico local, ordenar prioridades y planificar políticas públicas con un enfoque basado en evidencia. Subrayó también el trabajo conjunto con UNICEF, el Ministerio de Desarrollo Humano y los equipos técnicos provinciales y municipales, destacando que se trató de un programa construido a partir del conocimiento del territorio y la escucha de niños, niñas y adolescentes.

“Este programa es la confirmación de que cuando hay método, compromiso y equipo, la política se vuelve transformación real. En todo este proceso, MUNA nos dio algo fundamental: nos dio herramientas concretas para honrar esa idea. La política transformadora tiene que poner a la niñez en el centro porque no hay forma de construir comunidad sin derechos”, sostuvo Peralta.

La intendenta detalló que el municipio cuenta con un plan de acción aprobado, compuesto por tres ejes centrales: el dispositivo comunitario de Escucha y Convivencia “Queremos Escucharte”, el Trabajo con las familias y la comunidad y una hoja de ruta intersectorial con Deportes y Seguridad.