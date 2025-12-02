Rada Tilly firmó un Convenio con Sistema B Argentina

El Municipio de Rada Tilly y Sistema B Argentina firmaron un Convenio Marco de Colaboración con el objetivo de promover, de manera conjunta, un modelo de desarrollo económico inclusivo, sostenible y orientado al impacto positivo en la comunidad.

El acuerdo establece una agenda de trabajo articulada que busca fortalecer la competitividad local integrando criterios de propósito y sustentabilidad. Sistema B es una organización sin fines de lucro parte de un movimiento global que trabaja para construir un nuevo sistema económico que ponga en el centro de sus decisiones el bienestar de las personas y el planeta. Para esto, promueve a las empresas como principales agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común: brindan herramientas para apoyarlas en su transformación hacia modelos de negocio de impacto, acompañan la Certificación de Empresa B e impulsan un cambio sistémico hacia un nuevo paradigma económico, considerando el impacto social y ambiental junto a la rentabilidad.

“Con la Municipalidad de Rada Tilly compartimos una visión de desarrollo que impulsa el crecimiento económico poniendo en el centro el bienestar de las personas y el cuidado del ambiente. Por eso, celebramos la firma de este acuerdo de colaboración que nos permitirá trabajar en conjunto para ampliar el impacto positivo en la comunidad”, comentó Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina. “Nos alegra, además, el interés de las empresas, del municipio y de toda la región en estos temas, reflejado en la gran convocatoria del evento; y queremos agradecer especialmente a las Empresas B Elsus, Altamira y La Anónima quienes son impulsoras para que estos avances sean posibles” agregó Arias.

El Municipio de Rada Tilly, a través de la dirección de Desarrollo Económico Local, trabaja para consolidar un crecimiento productivo que articule identidad territorial, innovación y sostenibilidad. El convenio firmado reconoce la importancia de establecer alianzas estratégicas para avanzar en objetivos comunes y generar valor para la comunidad y el entramado empresarial.

Primera acción conjunta: Jornada de introducción al Movimiento de Empresas B

En el marco del convenio, se realizó una jornada destinada a empresas, emprendedores y actores del ecosistema productivo local, con el fin de acercar herramientas y conocimientos vinculados al Movimiento de Empresas B del cual participaron representantes de empresas locales, instituciones y emprendedores.

Durante el encuentro, los participantes pudieron conocer los beneficios y oportunidades que ofrece la Certificación B, escuchar experiencias reales de Empresas B de la región e identificar los pasos iniciales necesarios para iniciar el proceso de evaluación y certificación. La actividad generó un espacio de intercambio estratégico, en el que empresas locales pudieron explorar nuevas formas de gestión que integren propósito, impacto y competitividad, en línea con una economía más regenerativa.

Una alianza para seguir construyendo futuro

El convenio tendrá una vigencia de tres años y permitirá coordinar acciones, programas, capacitaciones y proyectos específicos orientados a fortalecer el desarrollo sostenible de Rada Tilly. Ambas instituciones destacaron la importancia de trabajar en conjunto para promover prácticas que contribuyan al bienestar social, el cuidado ambiental y el crecimiento económico de la región.

Con esta firma Rada Tilly reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo que combina innovación, identidad local y sostenibilidad, potenciando a las empresas y emprendedores que forman parte del motor productivo de la ciudad.

Acerca de Sistema B Argentina

Sistema B trabaja para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Promueve a las empresas como principales agentes de cambio, utilizando la fuerza del mercado para contribuir al bien común. Para hacer realidad su visión, desde 2012, Sistema B Argentina brinda herramientas para apoyar a las empresas en su transformación hacia modelos de negocio de impacto, acompaña la Certificación de Empresas B e impulsa el cambio sistémico hacia un nuevo paradigma económico, trabajando con el Estado, la academia, líderes de opinión, inversionistas y otros actores relevantes para inspirar, facilitar y acelerar la transición.