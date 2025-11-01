Nuevas autoridades en Turismo Consejo Agrario y Viviendas

En una ceremonia que tuvo lugar el sábado, el gobernador Claudio Vidal puso en funciones el sábado a los nuevos integrantes de su equipo de gobierno.

Hugo Garay asumió como presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP); Marcelo De La Torre como presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV); y Diego Gamboa como titular de la Secretaria de Turismo, recordándose que algunos de ellos ya venían cumpliendo otras funciones

Es importante resaltar que esta renovación apunta a fortalecer la Gestión de Gobierno para dar más y mejores respuestas a la comunidad.

En ese contexto, Garay expresó que “durante estos días estuve hablando con Adrián Suárez, expresidente del CAP, haciendo la transición y la verdad que es un lugar muy importante para seguir dándole fuerza. Desde el lugar que me tocó estar durante este último tiempo, tuve la posibilidad de trabajar articuladamente y vi los trabajos que se venían haciendo desde el Consejo Agrario, tanto en el vivero como en conjunto con la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., así que en ese sentido vamos a ir potenciando todas esas actividades como nos pidió el Gobernador”.

Por su parte, Marcelo De La Torre dijo que la designación del gobernador Claudio Vidal, lo tomó de sorpresa y como siempre lo hizo cuando estuvo al frente de Distrigas S.A., hoy seguirá trabajando en la gestión.

“Voy a estar interiorizándome con el presidente saliente del IDUV, para saber acerca de los procesos licitatorios que se encuentran, y así darle una continuidad a todo ese trabajo. De igual manera nosotros junto a Cristian Mansilla, veníamos trabajando de manera conjunta, en todas las obras que hizo Distrigas y las obras del IDUV”, puntualizó

Fuente: Gobierno de Santa Cruz