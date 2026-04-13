Nuevo taller prelaboral para personas con discapacidad en Km 8

La propuesta está dirigida a mayores de 18 años sin experiencia previa y apunta a fortalecer habilidades sociales y laborales con acompañamiento profesional.

P.A.S.O.S pondrá en marcha en mayo un taller prelaboral orientado a jóvenes y adultos con discapacidad que hayan finalizado su trayectoria educativa y no cuenten actualmente con espacios de formación para el empleo.

La iniciativa se desarrollará los sábados, de 12.30 a 14.30, en Confluir Salud Mental, ubicada en Km 8, y estará coordinada por las licenciadas en Acompañamiento Terapéutico Evelyn Borquez (MP 0058) y Verónica Aparicio (MP 0059).

El espacio propone un abordaje progresivo, sin necesidad de experiencia previa, con el objetivo de acompañar a los participantes desde una etapa inicial en la construcción de herramientas para el mundo laboral. Antes de la conformación de los grupos, se realizarán entrevistas de admisión con cada postulante y su entorno familiar para evaluar trayectorias, necesidades y condiciones de participación.

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Entre los ejes de trabajo se incluyen la incorporación de normas y acuerdos propios del ámbito laboral, la construcción de hábitos y rutinas, el fortalecimiento de habilidades sociales y de la confianza personal, así como la elaboración de un currículum simple. Además, se abordará el manejo de emociones en contextos de trabajo y la preparación para futuras experiencias laborales.

Según se informó, la propuesta contempla la posibilidad de acceder a pasantías en función del proceso individual de cada participante y busca promover la inclusión y la autonomía progresiva.

Se emiten facturas para reintegros a obras sociales. Para inscripciones o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 297 6237416 o 297 4715053.