Nuevos funcionarios en el gabinete provincial

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó el martes una serie de decretos mediante los cuales puso en funciones a nuevas autoridades del Ejecutivo Provincial.

Entre las decisiones adoptadas, se destaca la designación de Fernando Rodrigo Baños como presidente de la empresa Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado (FOMICRUZ S.E.), a partir del 1° de enero de 2026.

El instrumento legal, que fue refrendado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Horacio Álvarez, deberá contar con el correspondiente acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en la Constitución provincial y a la legislación vigente.

En el mismo sentido de fortalecimiento de la gestión, el gobernador dispuso cambios en el área productiva vinculada al sector pesquero. A partir del inicio del próximo año, Sergio Klimenko asumirá la conducción de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, mientras que Raúl David Noriega se incorporará como Subsecretario de Coordinación Pesquera, reforzando la estructura técnica y operativa del área.

Asimismo, en el ámbito de la comunicación pública, Marcelo Alejandro Zaccaria fue designado como Gerente de LU 85 TV Canal 9, con rango de subsecretario, dentro de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios, dependiente del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación.

