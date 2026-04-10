Oeste y Nueva Generación quieren seguir mandando

Los de Valle C reciben este sábado a Ferro en la Zona A y el líder de la Zona B visita a Caleta Córdova en el interzonal.

Se disputa este sábado desde las 16 la 5ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde los líderes de sus respectivas zonas buscarán mantenerse en lo más alto.

En la Zona A, Oeste Juniors, puntero con 10 unidades, recibirá a Ferrocarril del Estado (6), mientras que el escolta Florentino Ameghino (9) visitará a Comodoro FC.

En el interzonal, el líder de la Zona B, Nueva Generación (10), tendrá una riesgosa visita a Caleta Córdova (7), que perdió la punta de la Zona A durante la fecha pasada y buscará sobreponerse en su casa.

Programa de la 5ª fecha

SABADO 12 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

ZONA “A”

- Talleres Juniors vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Cancha: Talleres Jrs.

- Comodoro FC vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: Comodoro FC.

SABADO 12 (16:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Oeste Juniors vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Cancha: Oeste Jrs.

SABADO 12 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

ZONA “B”

- San Martín vs Deportivo Roca.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Cancha: San Martín.

- Stella Maris vs Tiro Federal.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Stella Maris.

- Universitario vs Camioneros.

Arbitro: Víctor Velárdez.

Cancha: Castelli.

INTERZONAL

- Caleta Córdova vs Nueva Generación.

Arbitro: Gastón Verón.

Cancha: Caleta Córdova.