Oeste y Nueva Generación quieren seguir mandando

Se disputa este sábado desde las 16 la 5ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde los líderes de sus respectivas zonas buscarán mantenerse en lo más alto.
En la Zona A, Oeste Juniors, puntero con 10 unidades, recibirá a Ferrocarril del Estado (6), mientras que el escolta Florentino Ameghino (9) visitará a Comodoro FC.
En el interzonal, el líder de la Zona B, Nueva Generación (10), tendrá una riesgosa visita a Caleta Córdova (7), que perdió la punta de la Zona A durante la fecha pasada y buscará sobreponerse en su casa.
Programa de la 5ª fecha
SABADO 12 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
ZONA “A”
- Talleres Juniors vs Manantiales Behr de Ciudadela.
Arbitro: Cristian Ontiveros.
Cancha: Talleres Jrs.
- Comodoro FC vs Florentino Ameghino.
Arbitro: Carlos Flores.
Cancha: Comodoro FC.
SABADO 12 (16:00 Primera – 13:00 Reserva)
- Oeste Juniors vs Ferrocarril del Estado.
Arbitro: Brian Jerosimich.
Cancha: Oeste Jrs.
SABADO 12 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
ZONA “B”
- San Martín vs Deportivo Roca.
Arbitro: Sergio Navarrete.
Cancha: San Martín.
- Stella Maris vs Tiro Federal.
Arbitro: Guillermo Díaz.
Cancha: Stella Maris.
- Universitario vs Camioneros.
Arbitro: Víctor Velárdez.
Cancha: Castelli.
INTERZONAL
- Caleta Córdova vs Nueva Generación.
Arbitro: Gastón Verón.
Cancha: Caleta Córdova.