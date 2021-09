Ongarato y Menna cerraron en Comodoro

La lista “Juntos Por el Futuro” que competirá en las PASO del domingo próximo cerró este jueves la campaña en Comodoro Rivadavia con un importante acto en Parque Saavedra en el que participaron los precandidatos encabezados por Sergio Ongarato y Gustavo Menna, intendentes y dirigentes de todo Chubut, entre ellos el ex vicegobernador Néstor Gil, y el ex intendente de Rada Tilly Pedro Peralta.

Fue el último acto de campaña antes de las elecciones del domingo. “Vamos a tener el domingo un gran resultado electoral para ponernos en carrera y así transformar la realidad de esta provincia y de este país”, dijo Menna, precandidato a un nuevo mandato, en un enfático discurso.

“Tenemos escasez de recursos, pero muchas ganas de hacer esta transformación”, sostuvo, y agregó: “Acá no hay ninguna mezquindad ni aspiraciones personales. Nos sentimos muy respaldados por nuestro principal activo político que son nuestros intendentes, como Luis Juncos, Damián Biss, Darío James, que demuestran que se puede hacer gestión con decencia, con trabajo en equipo y con estrategias de mediano y largo plazo, que este país perdió hace tiempo”.

Llamó además a “revertir también este estado calamitoso de Chubut”, con “un interior abandonado, sin servicio de energía, sin agua”.

En este sentido dijo que los candidatos oficialistas “pertenecen a un Gobierno que no paga sueldos, que no da clases, que hace que la Policía tenga que pagarse sus uniformes, que ahora dice que va a pedir una compensación a Nación, pero que el año pasado cuando presenté un pedido para asistir a Chubut dijeron que era demagógico y no acompañaron”.

“UN FUTURO COMO NOS MERECEMOS”

Por su parte, el precandidato a senador e intendente de Esquel, Sergio Ongarato, resaltó en su discurso que “hemos escuchado a cada uno de los chubutenses con los que estuvimos, a los jóvenes que necesitan tener un futuro. Por eso, todos los que creemos que esta provincia tiene futuro estamos en este proyecto. Y también para darles un presente a nuestros mayores, que hoy están con la angustia de no saber cuándo ni cuánto van a cobrar”, indicó.

Y aseguró: “Esta campaña no termina aquí. Continúa, porque va a haber gente de este equipo peleando en 2023 para dar un futuro a la provincia como nos merecemos”.

Por otra parte, Ongarato mencionó: “Nuestros adversarios internos han hecho todo lo posible para hacerme sentir incómodo. Mientras estaba haciendo campaña me enteré de que había colas esperando cosas que yo no doy en el municipio: asistencialismo”.