Osman-Lapenna ganaron en la carrera Endurance

La cuarta fecha del campeonato de TCR South America Banco BRB tuvo triunfo de la dupla brasileña de Galid Osman y Felipe Lapenna. Los ganadores tomaron el liderazgo en la vuelta 9 y no la abandonaran hasta el final, salvo cuando hicieron la parada de boxes obligatoria para el cambio de piloto. El podio del día lo completaron los binomios de Raphael Reis y Jorge Barrio y de Juan Manuel Casella y Gaetano Di Mauro. Con este resultado, representantes de Brasil, Argentina y Uruguay estuvieron en el top 3.

En la segunda posición en pista terminaron Diego Nunes y Thiago Vivacqua pero fueron sancionados con 90 segundos por no cumplir con el tiempo mínimo de la parada en boxes. Por este recargo, el Toyota Corolla #70 fue relegado hasta la 9ª posición final. En la cuarta posición finalizaron Juan Ángel Rosso y el comodorense Luciano Farroni y cerró el top 5 la dupla de Fabian Yannantuoni y Beto Monteiro.

Del 6° al 10°, las posiciones quedaron para Pedro Cardoso y Mathias de Valle, Adalberto Baptista y Bruno Baptista, Marcio Basso y Gonzalo Alterio, Nunes y Vivacqua y Frederick Balbi y Nelson Marcondes.

Con estos resultados, el campeonato sigue siendo liderado por el radatilense Montenegro con 185 puntos. Ahora más cerca quedaron Reis con 168, Casella con 157, Llaver con 151 y Osman con 150 unidades.

En la Copa Trophy, los ganadores de la fecha Endurance fueron Adalberto y Bruno Baptista con el Toyota Corolla de Cobra Racing. En el segundo lugar quedaron Marcio Basso y Gonzalo Alterio y el último escalón del podio fue para Fabio Casagrande y Franco Coscia.

Este fin de semana fue la fecha inaugural de TCR Brasil Banco BRB donde hubo 14 inscriptos. El podio de la general de la categoría brasileña fue similar a la que tuvo el TCR South America Banco BRB. Osman/Lapenna, Barrio/Reis y Casella/Di Mauro fueron los primeros tres en el debut de esta nueva división en el concepto TCR.

La próxima fecha de TCR South America será en el autódromo Eduardo P. Cabrera de Rivera (Uruguay) del 21 al 23 de julio.

DECLARACIONES

“Estoy muy contento. Felipe (Lapenna) hizo un gran trabajo. Venimos de una fecha Endurance donde tuvimos muy mala suerte en la clasificación. Sabíamos que íbamos a ser muy fuertes en nuestra casa. Es el circuito en el que más hemos corrido en nuestra vida. Todo fue perfecto. Fue muy bueno para el campeonato también. También es genial ser el primer ganador de TCR Brasil, una categoría que está creciendo mucho. A nivel mundial es fuerte, hoy está en más de 30 países. El hecho de que sea uno de los primeros en hacer la transición de Stock Car aquí está siendo muy bueno. Estoy muy feliz de estar aquí, la dinámica del campeonato es muy buena. Espero que sea el punto de partida para luchar por ese título” (Galid Osman).

"Fue muy emotivo. Estoy muy feliz de ganar una carrera junto a mi hermano (Galid Osman). Tengo que agradecerle mucho su invitación. Ganar en Interlagos es siempre una emoción. El campeonato está creciendo mucho, cada día vienen más pilotos de Stock Car, estoy seguro de que en uno o dos años, el TCR South America será enorme. El auto es muy divertido de conducir” (Felipe Lapenna).

“Estoy muy contento con el resultado. Fue excelente para el campeonato. Quedar en segundo lugar llevando 40 kilos más de lastre es un gran resultado. Estoy muy contento con el desempeño del equipo. Pudimos entender bien el auto para la carrera. Tuvimos una gran actuación” (Raphael Reis).

“Fue una muy buena actuación. Hicimos dos carreras en dos circuitos fantásticos como Termas de Río Hondo e Interlagos. Aquí no lo hicimos bien en la clasificación, nos sorprendió el desempeño. Pero trabajamos bien como equipo y llegó el resultado. Rapha ha tenido un excelente comienzo, una primera parte perfecta y cuando me subí al auto me lancé al ataque. Pasé a Toyota y luego me defendí del ataque de Gaetano que era mucho más rápido” (Jorge Barrio).

"Estoy muy contento. Gaetano anduvo muy bien. Es impresionante lo que hizo y nos faltó poquito para tener el segundo lugar. La largada fue bastante extraña, no entendí muy bien lo qué pasó. Igualmente estoy muy contento de terminar tercero y estar en la pelea del campeonato” (Juan Manuel Casella).