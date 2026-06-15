“Sabemos que somos los campeones del mundo y todos nos van a querer ganar, entonces tenemos que dar el máximo” , afirmó el defensor de la Selección Argentina.

Otamendi: "disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial"

El defensor de la Selección Argentina de fútbol, Nicolás Otamendi, dio este lunes una conferencia de prensa en la antesala del debut frente a Argelia por el Mundial 2026 y afirmó que disfruta cada momento de una competencia que marcará su despedida de las Copas del Mundo.

“Disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial”, aseguró el zaguero de 38 años. Además, destacó la felicidad de representar al país en su cuarta participación mundialista.

“No hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país!, afirmó el experimentado defensor, quien se incorporará a River Plate una vez finalizado el certamen.

De cara al encuentro de este martes ante Argelia, el exjugador del Benfica de Portugal remarcó que el plantel trabajó intensamente desde la concentración en Buenos Aires y destacó la exigencia de ser el vigente campeón.

“Sabemos que somos los campeones del mundo y todos nos van a querer ganar, entonces tenemos que dar el máximo”, señaló.

El defensor también resaltó la necesidad de mantener la humildad y enfocarse en el juego propio, aunque reconoció las virtudes del conjunto africano. En ese sentido, consideró que la organización defensiva será uno de los aspectos fundamentales para el estreno argentino en el torneo.

Otamendi también valoró la aparición de nuevas figuras en la Selección Argentina y aseguró que la competencia interna beneficia al equipo.

“Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores”, manifestó.

Según explicó, la llegada de futbolistas jóvenes obliga a los jugadores más experimentados a mantener un alto nivel de rendimiento y contribuye a que el seleccionado continúe siendo protagonista en el escenario internacional.

El defensor reveló que, tras la consagración en Qatar 2022, no tenía certezas sobre su presencia en este Mundial, aunque se preparó de la mejor manera para competir al máximo nivel.

“Lo más importante es la mentalidad y la ambición”, afirmó.

Además, al referirse a su trayectoria en la Selección Argentina, destacó que siempre defendió la camiseta con compromiso y entusiasmo, incluso en los momentos más difíciles.

Sobre el final de su etapa en el seleccionado, reconoció que evita pensar en una despedida definitiva, aunque admitió que la cercanía del cierre le genera sensibilidad, especialmente cuando lo comparte con su familia.

Finalmente, dedicó unas palabras a Lionel Messi y destacó su influencia en el grupo: “Es un animal competitivo. Eso te hace no relajarte e intentar siempre estar a su lado y apoyarlo”.