Otarola: "Sandoval se colgó de mis tetas para hacer política"

Cecilia Torres Otarola explicó que Martín Sandoval, el denunciante original de la causa ya que cumplía funciones en el Ministerio de Familia como director general, “era mi contador público”, de cuando tenía un comercio en Esquel. En esos años ella estaba atravesando un divorcio con el padre de sus hijos y Sandoval “dentro de su móvil malicioso de psicópata que tiene, le robó información al estudio contable donde trabajaba con un socio que era el contador de mi exmarido. El cobarde uso el mail de su expareja para mandarlos a mí”.

“Yo avisé a la familia de mi ex sobre los hechos que estaba haciendo y lo desvinculan del estudio. Eso muestra la clase de persona que soy; nadie puede llegar a los talones míos”, sostuvo la exfuncionaria de Mariano Arcioni.

Además, dijo que “el fiscal es engañado por Sandoval, que denuncia el 20 de mayo de 2020 porque el 17 de mayo, habiendo solicitado material de prueba, lo iba a denunciar yo por haber visto irregularidades en el pago de becas y retrasos en la Tarjeta Social. La denuncia es parte del móvil psicópata de Sandoval, la envidia política también, me costó mucho que me perdonaran en mi región”.

ARCIONI “SABIA TODO”

Sobre las contrataciones y las prestaciones que realizaban para el Ministerio los integrantes de la familia Rodera, dijo que los mismos respondían a la oficina que se habilitó en la Casa del Chubut en CABA. Incluso declaró que en un viaje que realizaron a Buenos Aires junto con el gobernador Mariano Arcioni y el ministro Oscar Antonena, hubo una reunión en Casa del Chubut donde les presentó a todo el equipo de allá que parte ya lo conocía. "El mandatario (Arcioni) sabía todo”.

En relación a Silvana Cayumil, a quien desde la Fiscalía sindican como cobrando sueldos del Estado pero cumpliendo funciones como “niñera” de los hijos de Otarola, la exministra afirmó que su relación con ella comenzó en el año 2010, “pero yo no fui su empleadora sino que era empleada doméstica de mi exmarido cuando estábamos casados”.

“En esa época, 2010, comienza mi relación con Silvana y a los pocos meses, como me caracteriza, evalúo sus capacidades y desempeño. Le planteo a mi exmarido llevarla a trabajar conmigo a mi comercio personal en Esquel”.

“Para el 2015 el gobernador Buzzi me propone ir en la lista de diputados. Yo hago política desde el 2009, siempre en el justicialismo. Participé de las campañas de Das Neves con financiamiento propio. Antes que Buzzi me proponga el cargo de diputada, yo había alquilado locales militantes en Trevelin. Siempre hice acción social y Jaquelina Rodera siempre me impulsó y acompañó”.

“VENDI MI CAMIONETA Y ME LA FUME EN 6 MESES”

“En el 2015 desvinculo a Silvana del comercio para trabajar activamente conmigo en la política, hace organización, movimientos, gastos, reuniones, estábamos en la agrupación La Comarcal. Vendí mi camioneta RAM 2009 y me la fumé en 6 meses de política. Mi madre sabiendo que vendí la camioneta me dona 20 mil dólares y me los da como adelanto de herencia”.

“En el 2015 se ganan las elecciones e integro el bloque Frente para la Victoria con Javier Touriñan como presidente y nos habilita a proponer 4 cargos a todos los diputados. Cada uno ofreció los nombres de las personas de su confianza para hacer un contrato. Me sobra calle, cordón y vereda para elegir las personas que pueden desempeñar tareas. Tengo capacidad para designar a los equipos de trabajo”.

“A días de asumir en diciembre sufro violencia de género, golpes hacia mi persona y en ese contexto me divorcio de mi ex marido. Recién en 2017 empecé a recibir cuota alimentaria”, apuntó.

“Me di cuenta de que la política es muy ingrata. Si yo dormía en el Lucania, todo el equipo de trabajo dormía en el Lucania y hubo grandes hombres con charretera que me cuestionaban. Yo pagaba todo de mi bolsillo. Si hoy me ofrecen un cargo político vuelvo a convocar a cada uno de ellos, ellos me cuidan las espaldas”.

En su relato continuó diciendo que el 7 de diciembre de 2017 “por posicionamientos políticos salgo del bloque Frente para la Victoria y armo el bloque Juntos por Chubut, pero me querían bajar para que asuma una camporista”. Ese año “sumo a Branco para que maneje redes sociales, así se genera el contrato de Branco”.

“En el verano de 2018 empiezo una relación de amor con Sandoval, a sabiendas que él estaba con la señora Romina Colucci, pero me dice que la va a dejar. En el Ministerio de Familia asumo el 9 de diciembre de 2019 con un plantel de más de 190 empleados”, detalló.

“La casa que me dio Gobierno se la deje a ellos (equipo de trabajo) y había que mantenerlos porque no cobraban sueldo. En esa época se cobraba en forma escalonada”, recordó.

“Sandoval es una persona que va por la vida buscando réditos a costa de los demás. Rompió los huevos y se colgó de mis tetas para hacer política. No es de confianza, usó información de su socio y usufructuó políticamente cada hecho en mi contra”.

Luego de la declaración de Otarola, fue convocado Martín Sandoval a brindar su testimonio.

Fuente: Jornada