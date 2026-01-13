Othar convocó a los vecinalistas por el estado del cerro Hermitte

El intendente Othar Macharashvili y el viceintendente Maximiliano Sampaoli, se reunieron este lunes por la tarde con los vecinalistas de barrio Sismográfica y General Mosconi, Dalmiro Raymoldi y Alfredo Gómez, respectivamente, con el fin de detallar el análisis de situación y los pasos a seguir en relación al movimiento de suelo y desprendimientos acontecidos en el cerro Hermitte.

En el encuentro en el que estuvieron presentes el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich y la subsecretaria de Infraestructura, Clarisa Méndez; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, los referentes barriales fueron informados sobre la conformación de una mesa de abordaje integrado por áreas municipales, expertos nacionales, empresas de servicios públicos afectados y académicos, con el fin de realizar un monitoreo exhaustivo de las zonas afectadas.

Al respecto, el secretario Sergio Bohe sostuvo que “la reunión encabezada por el intendente y el viceintendente, fue para brindar a los presidentes de las asociaciones vecinales de Sismográfica y Mosconi, las pautas y avances del enfoque técnico de los estudios que se concretaron en la última semana en conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), SEGEMAR, SCPL y Camuzzi, para ver cómo evoluciona la zona y los riesgos que tenemos con los servicios”.

“Es una zona geológica muy antigua –continuó-, con una base de asentamientos de muchas familias comodorenses. Por ese motivo, tenemos que llevar tranquilidad e informar los riesgos que puede haber porque hay priorizar la integridad física de todas las personas. Y a su vez, avanzamos con los vecinalistas para darles toda la información detallada de todos los estudios técnicos, con cada uno de los movimientos que se han generado, acciones que continuarán con los respectivos análisis y mediciones”.

Por su parte, Dalmiro Raimoldi indicó que “se planteó desde el Municipio la acción de intervenir el barrio, donde los equipos técnicos van a ir visitando a las familias más afectadas y evaluando la estructura de cada vivienda, ponderando los riesgos, como la situación de los accesos al barrio y de los servicios. Luego, se irá viendo con el transcurrir de los días el comportamiento y los movimientos del Cerro Hermitte”.

En tanto, Alfredo Gómez vecinalista del barrio, tras la reunión con el intendente expresó que “tratamos de apuntar a una solución paliativa, para que los vecinos se puedan sentir más tranquilos y que la Municipalidad está trabajando en el tema. Sabemos que la naturaleza es muy cruel y a veces no la podemos controlar. Intentaremos trabajar en forma conjunta con la vecinal de Sismográfica, porque es vital trabajar en red, es necesario que los vecinos tengan una contención que podamos brindar desde el punto de vista discursivo para que sepan lo que está pasando y que las secretarias están trabajando en esto”, sentenció.