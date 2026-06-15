Othar presidió el homenaje a Güemes en su 205° aniversario

El Municipio destacó la importancia de mantener viva la memoria de quienes contribuyeron a la construcción de la Nación.

En la plaza Pedro Barros Sebeer de barrio General Mosconi, el intendente Othar Macharashvili presidió este lunes el acto en conmemoración al 205° aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, figura clave de la independencia argentina y símbolo de la defensa de la frontera norte del país.

La ceremonia se desarrolló junto a integrantes de la agrupación Fortín Martín Miguel de Güemes en Km 3 y contó con la participación de los secretarios de Gobierno, Sergio Bohe; de Control Operativo y Urbano, Miguel Gómez; de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, y concejales de la ciudad.

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También participaron el presidente del Fortín Martín Miguel de Güemes, David Prieto; representantes de Gendarmería Nacional; integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; y abanderados de distintas instituciones.

En el lugar, las autoridades municipales colocaron ofrendas florales al pie del busto que homenajea al prócer salteño y se llevó adelante un minuto de silencio en su memoria. La ceremonia continuó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la banda militar del Regimiento de Infantería Mecanizado 8 “General O’Higgins”, y del Himno al General Martín Miguel de Güemes.

A su turno, el alférez Augusto Maximiliano Centeno, en representación de Gendarmería, destacó la campaña de Güemes al decir que “el general no solo fue un conductor militar destacado, sino también un hombre profundamente comprometido con la defensa de la soberanía nacional. Al frente de sus valientes infernales sostuvo con firmeza la frontera norte, constituyéndose en un baluarte fundamental para la consolidación de nuestra independencia”.

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“Su accionar constituye aún hoy una referencia ineludible para quienes abrazan la vocación de servicio. La custodia y protección, que animó a los defensores del norte argentino, se encuentra hoy presente en cada rincón del territorio patrio y también en nuestra querida ciudad que es Comodoro Rivadavia”, indicó Centeno.

En la misma línea el representante de Gendarmería Nacional sostuvo que “hoy no solo invita al recuerdo, sino también a la reflexión; nos exhorta a reafirmar desde nuestro lugar el compromiso con los valores que sustentan la vida en sociedad, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad cívica. Que el ejemplo de Martín Miguel de Güemes continúe iluminando nuestro accionar, inspirándonos a desempeñarnos con integridad, vocación y profundo sentido de pertenencia”, remarcó.

En este marco, y en la misma línea, el presidente del Fortín Martín Miguel de Güemes, David Prieto, retomó las palabras de Centeno al destacar la relevancia de la conmemoración, remarcando la importancia del sentido de pertenencia que definió al prócer norteño y la capacidad de entrega en defensa de la patria. El general Güemes no sólo tuvo un rol como líder militar y político, sino que fue parte de la resistencia organizada junto a los “Infernales”, que resultó fundamental para frenar el avance realista y consolidar el proceso independentista en el norte argentino.