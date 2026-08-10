Comodoro acompañó a la Fuerza Aérea en su 114° aniversario

El acto conmemorativo se realizó en la IX Brigada Aérea y reunió a autoridades municipales y militares, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, veteranos de Malvinas y miembros de la comunidad.

La IX Brigada Aérea fue escenario este lunes de la ceremonia por el 114° aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, que contó con la participación del intendente Othar Macharashvili y autoridades de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

El acto se desarrolló en la plataforma militar de la unidad aérea y contó con la presencia de la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; la subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla; autoridades municipales; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de Malvinas y miembros de la comunidad. La jornada concluyó con el tradicional desfile terrestre.

La fecha conmemora el 10 de agosto de 1912, cuando se firmó el decreto que estableció la creación de la Escuela de Aviación Militar, considerada el primer organismo estatal destinado a la enseñanza del vuelo militar y la primera unidad aérea militar del país.

Durante la ceremonia, Macharashvili resaltó el vínculo histórico entre la Fuerza Aérea y Comodoro Rivadavia, además del rol que cumple la IX Brigada Aérea dentro de la comunidad.

“Para nuestra ciudad es muy importante estar presentes en este nuevo aniversario de la Fuerza Aérea, una institución que tiene una historia muy fuerte en nuestro territorio y que forma parte de la identidad de Comodoro Rivadavia”, expresó el intendente.

También destacó la tarea cotidiana del personal que integra la institución y su vocación de servicio. “Son más de cien años de historia, de trabajo y de servicio a la Patria. Queremos reconocer a todos los hombres y mujeres que, desde distintos lugares, sostienen esta misión y tienen una presencia permanente en nuestra comunidad. Como ciudad, vamos a seguir acompañando y fortaleciendo este vínculo institucional que nos une desde hace tantos años”, afirmó.

En el acto se dio lectura al mensaje del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, quien hizo referencia al proceso de transformación que atraviesa la institución y al legado de quienes construyeron las bases de la aviación militar.

El mensaje también puso el foco en el personal de la Fuerza Aérea y en su función dentro de la defensa nacional. “Lo que verdaderamente nos define es la calidad humana de nuestro personal, que hace posible que cada misión se cumpla y que cada unidad se mantenga operativa”, sostuvo.

En ese marco, se destacó la misión de custodiar el aeroespacio nacional y contribuir a la defensa de los intereses vitales de la Nación, junto con la presencia permanente de la institución en los lugares donde es requerida.

La ceremonia también incluyó una referencia a la incorporación progresiva del sistema de armas F-16, señalada como un paso significativo para la recuperación de capacidades estratégicas y el fortalecimiento de la defensa aeroespacial argentina.