Othar: "Seguiremos potenciando las políticas públicas de las personas mayores"

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, el intendente Othar Macharashvili presidió el conversatorio “Municipio y Universidad en Diálogo. Derechos, políticas públicas y producción de conocimientos”, una propuesta que pone en valor las políticas públicas destinadas a las personas mayores y que promovió una mirada integral sobre el envejecimiento, la autonomía y el ejercicio de derechos.

El encuentro, que tuvo lugar este miércoles en el Centro Cultural, reunió a representantes, docentes e investigadores, estudiantes y miembros de la comunidad para compartir experiencias, reflexionar sobre los desafíos que atraviesa la población mayor y poner en común distintas perspectivas vinculadas al envejecimiento y al ejercicio efectivo de derechos. Además, se rubricó un convenio de trabajo conjunto entre ambos estamentos para la generación de datos y la protección de los adultos mayores.

En ese marco, Macharashvili puso en valor el impacto de estas políticas “en la construcción de una mirada social diferente sobre la vejez, entendiendo a las personas mayores no únicamente como destinatarias de asistencia o cuidados, sino como sujetos plenos de derechos, con capacidad de decisión, participación y protagonismo en la comunidad”.

Asimismo, destacó el recorrido de más de tres décadas que lleva adelante el Municipio en materia de políticas públicas, en lo relativo al reconocimiento de las personas mayores como protagonistas de la comunidad, al garantizar que “continuaremos promoviendo una ciudad donde la autonomía, la dignidad, la participación y el ejercicio de derechos sean pilares fundamentales para todas las etapas de la vida”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Ángel Rivas, remarcó el valor estratégico de la articulación institucional, consolidada con la firma del convenio al considerar que "este tipo de instrumentos, van a permitir, poder dotarnos de esos datos", al tiempo que enfatizó la dimensión transformadora de este acuerdo señalando que "es un día para celebrar, porque va a marcar un antes y un después”.

En tanto, el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, expresó que "nos pone muy contentos que podamos arribar a este conversatorio, a esta instancia sobre temáticas que nuestra Universidad, tiene un claro horizonte de trabajo territorial y social", resaltando la urgencia de atender a los sectores más vulnerables.

"Estamos observando y presenciando que hay sectores de la sociedad que están siendo de alguna manera más abandonados o son mayormente vulnerados, como son los jóvenes y como son los adultos mayores, que es una realidad. Y quiero señalar y destacar puntualmente en esto que este gobierno municipal apunta y conoce esa realidad", acotó Fleitas.

En esa misma línea, reafirmó la predisposición del equipo de docentes y especialistas para trabajar articuladamente con el Municipio y sostuvo que mantendrán la postura en reclamo de los recursos correspondientes: "Nuestros profesores que van a estar trabajando y van a estar apuntalando y trabajando en forma conjunta con los equipos técnicos del municipio están enteramente a disposición".