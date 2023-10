Otoniel Hernández: "la medalla de plata fue un sueño para mí"

Otoniel Hernández integró la Selección de la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO) que compitió en el Campeonato Panamericano Indoor Buenos Aires 2023, que se realizó en el Microestadio de Tecnópolis.

El representante del Club Amigos del Tiro con Arco de Comodoro Rivadavia (ATAC), que visitó al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se colgó la medalla de plata en la categoría Raso masculino Sub 18, subiendo al podio detrás de Estados Unidos.

“Es difícil explicar tantos sentimientos, tantas sensaciones y momentos vividos. La verdad que la medalla de plata fue un sueño para mí, porque vestir la celeste y blanca y ganar una medalla es sumamente importante”, comentó.

Y añadió que “es terrible estar en un podio de un Panamericano, estar representando a tu selección y escuchar el himno en el momento que te premian es algo que no puedo explicar con palabras”.

Sobre ser partícipe de una competencia internacional, Otoniel recalcó que “estuvo buenísimo porque hubo mucho compañerismo, si bien somos rivales, compartimos el amor por el deporte, fue terrible y hermoso compartir con deportistas de otros países”.

Pero el año no se termina todavía para el arquero de ATAC porque el sábado 14 y domingo 15 de octubre estará compitiendo en la final nacional de Juegos 3D en Trevelin: “Voy a competir con gente grande porque en esta modalidad no hay sub 18, que es la categoría que yo estaba tirando, sino que es la categoría Raso Sénior”, describió.

Además, está latente la posibilidad de representar nuevamente a la Selección Argentina de Tiro con Arco en el Panamericano de Juegos de Campo, que se hará del 8 al 13 de noviembre en Iguazú: “Tengo alguna posibilidad de vestir la celeste y blanca, depende de mí rendimiento puede haber una posibilidad”, contó Hernández.

En ese contexto, culminó afirmando que “sin dudas este año ha sido muy importante, pude viajar y conocer, tuve experiencias hermosas”.