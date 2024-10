Otra madre en rebeldía: "No le hace caso ni a la jueza"

“Este proceso que vengo arrastrando es antes de la pandemia. Por ahí lo veía a mi hijo; después por decisión de la madre no. Ahora no me lo deja ver hace dos meses”, contó el hombre que lleva seis años en esta situación, visitando periódicamente comisarías y abogados de la Oficina de Familia de Comodoro.

En todo este tiempo A. (así le llamaremos por razones obvias) comenzó a peregrinar, sin suerte, ante la Justicia de Familia y Fiscalía para intentar ver al menor; no perder el contacto. “Cada vez se iba frecuentando la conducta de la madre en tratar de alejarme de mi hijo y yo no lo permitía porque quiero que me respeten mis derechos”, señaló.

EL ORIGEN DE TODO

Tras la separación con su expareja, ambos realizaron un acuerdo en común en el que intervino la Oficina de Familia para dictaminar un régimen de visitas dictado por la jueza Guillermina Leontina Sosa. Pero la madre nunca lo cumplió, impidiéndole al hombre el contacto con su hijo.

“Yo tengo una orden de la jueza de verlo lunes, miércoles y viernes; retirarlo de la escuela y a la noche la madre lo tiene que buscar. Era lo que estaba haciendo, pero ahora esta mujer, otra vez, no me deja verlo”, describió A.

La mujer cuenta con “varias denuncias por incumplir el régimen de visitas”, sostuvo A. y si bien él no tiene ninguna medida cautelar de restricción, por decisión de la madre y omisión de los jueces de Familia no puede ver a su hijo.

Paralelamente, el hombre, desde hace un año y medio, le está realizando a la mujer un juicio por la tenencia del niño.

“EL JUZGADO DE FAMILIA NO RESUELVE”

“No se presentaba a las audiencias. Un desastre y después de tanta lucha los abogados me aconsejaron que le iniciara juicio por la tenencia porque el Juzgado de Familia no me lo resuelve; antes estaba la jueza Guillermina Sosa y ahora está Jorgelina Castillo”, dijo en referencia a las autoridades judiciales que deberían hacer cumplir la ley.

“Iniciarle un juicio a la madre no quiere decir que yo se lo quiera sacar al nene. Lo que quiero lograr es que la jueza busque la manera de que esta mujer cumpla el régimen o la orden de la misma jueza”, aclaró.

En este caso particular la Justicia de Familia trató de hacer cumplir su propia decisión, para lo cual multó a la mujer y hasta le quitó el registro, “pero no pasaba más de ahí. Yo no quiero que le hagan multas o le saquen plata; lo que quiero es que se haga efectivo el vínculo con mi hijo y no lo hacen. Pedí que a mi nene le hagan una Cámara Gesell por el trauma que está pasando porque es el más perjudicado”.

“NO INVESTIGAN”

Dijo además que la mujer “me hizo denuncias falsas. Acá no investigan; por eso yo le hice una denuncia penal por calumnias e injurias. No solo a mí me denunció; también a la abuela, al abuelo y A una tía para que no tengamos contacto ninguno”.

Recordó además el hombre que “en una de las denuncias en 2022, yo iría a buscar al pequeño y ella no estaba en su casa. ¿Qué hice? Me fui a la comisaria; le hice una denuncia por impedimento de contacto porque tenía la orden de la jueza de los días para retirarlo a mi hijo”.

Ese mismo día, ella lo denunció a él y una hora más tarde lo notificaron de que tenía una medida cautelar por violencia familiar. La misma Justicia de Familia que le concedió el régimen de visitas que nunca se cumplió. Insólito.

“A mí ese año me pusieron una medida (perimetral) por seis meses sin ver a mi hijo. Me liquidó; después otra (denuncia) más de tres meses ´porque vamos a ir vendo´, decía la jueza y así me tuvieron. Se me paso el año y eso me perjudicó. Obviamente, como comencé a pelear con todo esto, se le cayeron los fundamentos; no me puede denunciar, pero ¿qué pasa? No me lo deja ver al nene”, detalló.

“Si a la jueza no le da `pelota´, ¿qué queda para mí?”, se preguntó. “Yo sigo sin ver a mi chiquito, él sufre. Lo vi en la escuela un ratito, pero aun así, sabiendo que lo tengo que ver, ella no me deja”, agregó.

EL DETERIORO EN SU SALUD

Como consecuencia del doloroso proceso y la falta de respuestas de los jueces de Familia, el hombre viene atravesando un delicado estado de salud que incluye atención médica permanente e internaciones.

Durante la entrevista con El Patagónico, aseveró “ahora van a empezar con la feria (judicial) y así me tienen. Me ‘boludean’ de una manera total. Yo sigo acá, me pasa la vida, me enfermé, estuve internado, ayer me dieron el alta. Todos estos años, esta mala sangre que paso, ayudó a deteriorar mi salud. Necesito que alguien me ayude, que le abran los ojos a la jueza”, reclamó.