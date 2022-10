Otra prórroga judicial para las tarifas sin control del Grupo Clarín

El Grupo Clarín obtuvo una nueva medida cautelar que prorroga por 6 meses la decisión para que el grupo cobre lo que quiera por sus servicios de internet, cable y celular. El holding que comanda Héctor Magnetto tiene frenado hace más de 18 meses el decreto del presidente Alberto Fernández que estableció que las telecomunicaciones son un “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado. El caso está en la Corte desde hace 15 meses y el máximo tribunal solo movió el expediente hace unos días para habilitar la intervención de Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín. No tienen apuro: ahora tienen medio año más para acumular ganancias extraordinarias que reparten en dólares.

Según publica Eldestape.com una de las claves de las ganancias extraordinarias del Grupo Clarín son estos favores judiciales. El propio presidente Fernández lo describió como un “un acto de complicidad judicial con el poder económico real”, al referirse a que la Corte no resuelve la medida cautelar que le permite a Magnetto y sus socios no cumplir con el decreto 690 que el presidente rubricó el 21 de agosto de 2020. Esa demora no es estéril: significa ganancias extraordinarias para Magnetto y sus socios. Cablevisión Holding, la firma del Grupo Clarín que maneja sus negocios de cable, internet y telefonía celular, informó hace unas semanas que repartió 397 millones de dólares (sí, dólares) en dividendos a sus accionistas entre 2020 y 2021.

Esta nueva prórroga para Telecom, donde se concentran los negocios de telecomunicaciones del Grupo Clarín, la firmó la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. Llega a los pocos días de que la Corte avalara que uno de sus miembros, Rosenkrantz, intervenga en el caso a pesar de ser ex (¿ex?) abogado de Clarín.