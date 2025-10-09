Otra vez anuncian reactivación de la represa Cepernic

Envían telegramas a trabajadores de Santa Cruz para confirmar su residencia y voluntad de reincorporarse.

El anuncio del grupo empresario encargado de la obra se conoció luego de la reunión que el gobernador Claudio Vidal mantuvo en Rìo Gallegos con directivos de la UTE conformada por Gezhouba Group Company Limited Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A.

La medida marca el inicio formal de la etapa de removilización de trabajadores y la preparación operativa para el reinicio de las obras, enmarcada en la Ley Provincial N° 3141, que establece que al menos el 90% del personal contratado debe ser santacruceño.

Del encuentro también participaron dirigentes de la UOCRA, entre ellos su secretario de Organización y Asuntos Gremiales, Rubén Pronotti, y otras autoridades provinciales.

Durante la reunión se repasaron los avances técnicos y logísticos del proceso de reactivación de la obra, considerada una de las más importantes del país por su impacto en el desarrollo energético, laboral y productivo de la región.

En el marco de la preparación, la UTE abonó los salarios adeudados al personal que permaneció cumpliendo tareas de mantenimiento y custodia de las instalaciones, y hace aproximadamente un mes realizó un llamado internacional para la compra de 108.000 toneladas de cemento, un paso clave para retomar las actividades.

Asimismo, la compañía comenzó a incorporar los datos de los trabajadores al SIREL (Sistema de Registro de Empleo Santacruceño), operativo desde el 22 de septiembre, que permitirá digitalizar los controles laborales y garantizar el cumplimiento del cupo local exigido por la normativa provincial.

