Otro escándalo con Alfa: le dijeron degenerado y se enojó

Después de la eliminación de Juan de "Gran Hermano, parecía que el clima dentro de la casa más famosa del país se había calmado. Sin embargo, eso duró poco tiempo ya que los participantes encontraron otras cosas por la cual estar divididos y generar peleas entre ellos. En este caso, los protagonistas fueron Alfa y Romina.

En el video que se difundió en las redes sociales se puede ver como Walter y la ex diputada estaban hablando y bromeando entre ellos, hasta que, en un momento, la mujer le dice: "Mirá, degenerado". Fue allí donde el participante estalló en furia y le respondió: "Ahí la verdad que no me gusta. Se pasan de tema, anda a cag...".

Ante el comentario que recibió, Alfa comenzó a hablar con sus compañeros y a manifestar sus ganas de salir de la casa más famosa del país. En reiteradas ocasiones ya lo había mencionado, pero en ningún momento hizo nada para realizar su deseo. Mientras tanto, por el lado de Romina se mostró muy angustiada por su frase y se largó a llorar.

Asimismo, desde la producción de "Gran Hermano" cortaron la transmisión de Pluto TV durante varios minutos para que no se viera todo lo que estaba ocurriendo en la propiedad. Durante la gala de eliminación, se podrá conocer con mayor profundidad lo que realmente ocurrió y cómo terminó el conflicto entre los participantes de la nueva edición.