Pablo Cosentino se recibió como árbitro de judo nivel panamericano

El último sábado, en el polideportivo municipal de Brusque, Santa Catarina, Brasil, tuvo lugar la "Copa Internacional de Judo 2025". Este evento, organizado por la Liga Internacional, contó con la participación del maestro Pablo Saúl Cosentino de Comodoro Rivadavia, quien obtuvo la certificación de árbitro internacional "B" nivel panamericano.

Por primera vez la Federación Chubutense de Judo estuvo representada por su presidente, el maestro Pablo Saúl Cosentino (VII Dan), quien viajó desde Comodoro Rivadavia para asistir a las reuniones técnicas y de dirigentes, así como para ser evaluado como árbitro internacional “B” (nivel panamericano) lo cual aprobó tras demostrar su capacidad y conocimientos a lo largo de la mencionada competencia. Cabe acotar que ya había rendido para árbitro internacional “C” (nivel sudamericano) en el campeonato sudamericano y panamericano juvenil y junior 2002 celebrado en el Ce.N.A.R.D, Buenos Aires.

Cosentino, hasta la fecha es el único árbitro de judo de Chubut en conseguir estos logros tan significativos. Gracias a ello ha podido arbitrar los campeonatos panamericanos 2012 (en Antofagasta, Chile), 2016 y 2018 (en Santo Domingo, República Dominicana), así como los campeonato sudamericanos para Senior y Veteranos celebrados en Santiago de Chile en 2018 y 2019, sumados a un gran número de campeonatos abiertos internacionales a lo largo del territorio de Chile y Argentina.

En su gestión, Pablo Saúl Cosentino, como máximo dirigente deportivo del judo federado de Chubut, en este viaje a Brasil logró que la federación -que preside desde el 15 de diciembre de este año- sea afiliada a la Liga Internacional de Judo. Además, consiguió que la Federación Chubutense de Judo haya quedado como único referente del país para dicha liga de judo tradicional, hasta que se organice la Liga Argentina de Judo, para lo cual se ha comenzado a trabajar en las últimas semanas con dirigentes de otras provincias.

Para el 2026, se espera participar con varios de los mejores luchadores de Comodoro Rivadavia y de otras localidades de la provincia en esta competencia internacional de judo de gran nivel deportivo, evento que nuevamente se realizará en Brasil.