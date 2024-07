Pablo Tahir: "vengo entrenando un montón y apunto al podio"

El deportista de solo 16 años logró la clasificación en la categoría Sub 17 hasta 55 kg, para el Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas que se realizará en Bariloche.

Con 16 años y tan solo 6 meses en la actividad, Pablo Tahir logró la clasificación en la categoría Sub 17 hasta 55 kg. para el Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas, certamen organizado por la Federación Argentina de Pesas que se desarrollará en noviembre en Bariloche.

Tahir, quien con anterioridad practicaba CrossFit, es integrante de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Deportes, que funciona en el Departamento Metodológico situado en el Gimnasio municipal Nº1.

En apenas su segunda competencia, en la 2ª fecha de la Liga Patagónica Sur que se hizo en abril en Río Grande (Tierra del Fuego), levantó 171 kilos en la categoría hasta 55 kg. en la división sub 17, superando ampliamente la marca mínima de 167 kg.

“Tiré 96 de envión y 75 de arranque, un total de 171 kilos, la marca mínima era 167 kilos, con eso clasifiqué al Nacional de Bariloche. Ahora apunto a entrenar para llegar lo mejor posible a esa fecha”, explicó el deportista comodorense.

Con ese enorme logro, obtuvo el pasaje al Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas de la Federación Argentina de Pesas. Esa importante competencia, que reunirá a los mejores exponentes del país, se hará en Bariloche, del 24 al 30 de noviembre.

A Tahir le llegó la clasificación antes de lo esperado y ahora con ese empuje quiere colgarse una medalla en la ciudad cordillerana de Río Negro: “Esperaba llegar al Nacional pero no en mi segunda competencia, me pareció rápido. En Bariloche van a haber muchos rivales que son fuertes, pero yo igual vengo entrenando un montón, voy a subir mis marcas y apunto al podio”, indicó.

Pablo Tahir llegó en febrero a la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas y explicó su acercamiento: “En un principio mi idea fue aprender más sobre el levantamiento olímpico, porque el CrossFit engloba muchas disciplinas, una de ellas es el levantamiento, y como yo quería entrenar solamente una vine a probar”.

Y añadió que “se me acomodaron algunos horarios, arranqué con ganas de mejorar mi técnica, yo ya venía con una base de fuerza y trabajo, ya entrenaba dos horas diarias, entonces me acerqué, probé y me gustó, con el tiempo di el salto del CrossFit a levantamiento”.

Ya metido de lleno en la disciplina, Tahir se muestra confiado y tiene grandes aspiraciones para su carrera deportiva: “Primero quiero ganar un Nacional, no sé cuándo se va a dar pero se va a dar, después la idea es poder representar a Argentina en torneos internacionales, y quizás algún día poder ir a un Mundial”, sentenció.

En el 4to. torneo regional de levantamiento olímpico de pesas realizado en Comodoro, Pablo Tahir ganó su categoría y, en la previa del Nacional, ya está pensando en el Patagónico que se hará en agosto en Rawson, otra competencia de suma importancia para el atleta.