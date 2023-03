Padres de alumnos del Biología Marina: "se cerró la institución y no hay plan de contingencia"

Familias autoconvocadas de la Escuela Biología Marina se reunieron ayer para decidir qué medidas tomar ante la falta de información sobre las obras edilicias que se realizarán en la institución, considerando que está afectado el regreso a las aulas.

“Estamos preocupados por la situación educativa como edilicia ya que el 30 de enero nos comunicaron informalmente que no iban haber clases en el colegio. 550 alumnos y 200 adultos, entre docentes y no docentes, porque informaron que no iban haber clases por obras que se iban a iniciar a mitad de febrero”, explicó uno de los padres.

A padres y directivos se les explicó que el plazo de obras era de 3 meses inicialmente. Después les comunicaron que era de 6 meses, y la fecha fue paulatinamente corriéndose hasta llegar a los 10 meses. "No han presentado un plan de proyecto desde obras públicas. Los directivos del colegio lo están solicitando y tampoco se los han hecho llegar”, indicaron.

En este sentido precisaron: “Estamos preocupados viendo como nuestros hijos, en esta etapa de recuperación están prestados en el centro cultural o en el CIP, cruzando la ruta. Es una preocupación que hemos planteado. Los ingresantes de primer año llegan a un lugar que no es el colegio, tratando de empezar su etapa de secundaria”.

“Hubo declaraciones de Daniel Boudargham, director zonal de Obras Públicas, y realmente uno lee los comentarios y parece que el señor no tiene hijos, ni parientes en escuelas. Estoy muy enojado. No me parece una respuesta esta. En el 2021 el colegio empezó casi 4 meses después del resto de los colegios después de la pandemia porque recién en ese momento se pudieron a arreglar. Ahora no nos informan ni las obras que tienen que hacer”, subrayaron.

Una de las madres sostuvo además: “No se previó un plan de contingencia de 560 alumnos, directamente se cerró la institución y no hay plan de contingencia, lo primero que se tiene que dar. Juntamos firmas, nos vamos a volver a reunir, y vamos a hacer un abrazo simbólico el viernes 10. Vamos a exigir y cada segundo cuenta, estamos organizados”.

Fuente: Mil Patagonias