PAE abre nueva convocatoria a su programa de Becas Universitarias

Ratificando su compromiso con la región del Golfo San Jorge, el programa se encuentra destinado a estudiantes de Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en carreras vinculadas a la industria energética.

Las becas son para jóvenes que sigan carreras vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

En el marco de su estrategia de sustentabilidad y de apoyo a la educación, Pan American Energy (PAE) lanzó la convocatoria 2026 para su programa de Becas Universitarias, destinado a estudiantes universitarios de Chubut y Santa Cruz.

Esta iniciativa es un trabajo articulado con la Fundación Cimientos, el Ministerio de Educación de Chubut, el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

La convocatoria alcanza a estudiantes de las siguientes carreras: Ingeniería en Petróleo; Ingeniería Química; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Electrónica; Ingeniería Electromecánica; Ingeniería Industrial; Ingeniería Civil e Ingeniería Civil con Orientación Hidráulica; Ingeniería Forestal y Geología.

Los requisitos fundamentales para postularse son: ser argentino, nativo o por opción; ser oriundo o tener residencia de por lo menos dos años en Chubut o Santa Cruz; acreditar un promedio general superior o igual a 7 (siete) sin aplazos; no superar los 21 años para becas de inicio y los 25 años para becas de continuidad en las carreras mencionadas.

En estos 23 años el programa Becas PAE acompañó a más de 400 jóvenes, conformando una red que fortalece el potencial de la región, potencia el rol de las universidades públicas e impulsa a futuros líderes. Los becarios obtienen una formación integral a través del acompañamiento personalizado de un tutor, el entrenamiento de habilidades para el liderazgo, clases de inglés, visitas a los yacimientos de PAE y la posibilidad de realizar un intercambio a Estados Unidos.

“Este programa con vigencia ininterrumpida en la región tiene el objetivo de incentivar a los jóvenes a cumplir con sus metas de estudio y animarlos a que sean promotores del crecimiento de sus comunidades”, explicó Horacio Garcia, gerente de Relaciones Institucionales de PAE.

Los interesados podrán conocer las bases y condiciones y aplicar a la beca en www.becaspae.com. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el viernes 3 de abril.