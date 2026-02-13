Peralta destacó el avance del 25% en la Planta de Tratamiento

Este viernes por la mañana la intendenta Mariel Peralta dejó formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Rada Tilly. Presentó los ejes de gestión para 2026 y repasó los principales logros alcanzados en todas las áreas. El anuncio central fue el avance del 25% en la obra de ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, considerada una de las inversiones más importantes en la historia de la ciudad.

“Mucho de lo que hace dos años era proyecto o idea, hoy es una realidad concreta para todos los radatillenses”, expresó Peralta al iniciar su discurso. La apertura contó con el acompañamiento del vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna; Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del gobierno de Chubut; el intendente de Trelew, Gerardo Merino; el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli; la diputada provincial Andrea Aguilera; autoridades municipales; representantes institucionales y vecinos. Antes de iniciar el discurso inaugural, la intendenta reconoció a seis bomberos voluntarios de la ciudad que participaron en los operativos contra los incendios de la Comarca Andina.

La jefa comunal dedicó un tramo central de su mensaje a la ampliación de la Planta, que ya registra un 25% de avance. “Es el logro más importante de nuestra ciudad, resultado de más de una década de gestiones de quienes me precedieron y de esta gestión. Me emociona poder manifestar que esta obra está en plena ejecución y avanzando hacia su concreción”, afirmó.

Actualmente se encuentra finalizada la playa de secado de barros y gran parte del trazado terrestre del conducto de impulsión. Se trabaja en la construcción de la unidad de pretratamiento y en el sector de sedimentadores, donde se ejecutarán dos nuevas unidades similares a las existentes. Además, la tuneladora avanza sobre Avenida Brown y Avenida Prefectura Naval para completar la traza del conducto.

En ese marco, la intendenta contextualizó el escenario nacional: “Son tiempos difíciles para proyectar obra pública. Más del 50% de las obras en el país fueron paralizadas. Sin embargo, en Rada Tilly avanza la segunda obra más grande de la Región Sur después del acueducto”. Destacó además la decisión del Gobierno de la Provincia de incorporar el proyecto al convenio vigente con Nación, garantizando los recursos para su ejecución y el acompañamiento del gobierno nacional.

OBRAS Y SEGURIDAD

Durante su discurso, Peralta repasó las principales acciones previstas para este año. En materia de infraestructura anunció la próxima inauguración de la ampliación del Taller de Arte y se refirió al plan de pavimentación 8.000 metros cuadrados en ejecución en sectores del Barrio El Mirador, zona de Los Lagos y Sargento Cabral, con una inversión cercana a los 800 millones de pesos provenientes de recursos municipales.

Anunció también la apertura de la licitación para la compra de un camión con hidrogrúa, una camioneta doble cabina y tres utilitarios, una inversión que fortalece las áreas operativas municipales para responder con eficiencia.

En materia de prevención, recordó que durante 2025 se incorporaron nuevas cámaras de seguridad, alcanzando un total de 39 dispositivos activos y cinco lectoras de patentes en distintos puntos de la ciudad. Además, señaló que este 2026 el área de Seguridad Urbana cumple 20 años desde su creación, una decisión estratégica que posicionó a Rada Tilly como pionera en la participación municipal en políticas de prevención.