"Patagonia Beach", un festival para toda la familia en la Bajada 12

Se desarrollará es sábado y domingo desde las 15 en la playa de la ciudad balnearia. La consigna es pasar “un fin de semana de playa, música y alegría para toda la familia”.

Este fin de semana se desarrollará "Patagonia Beach", un festival pensado para toda la familia, que se realiza desde hace 12 años en la playa de Rada Tilly. La propuesta tendrá lugar este sábado 7 y domingo 8 de febrero, en la Bajada 12 de la villa balnearia. Para sus organizadores, la consigna es “vivir otro verano juntos, compartiendo música, juegos, rica comida y mucho más”.

El evento concentrará música en vivo en el escenario de la Bajada 12, y a esto se suman actividades para los pequeños, con juegos y sorteos. También se cuenta el buffet, con lo cual la propuesta es integral, para pasar una tarde a pleno.

Los organizadores indicaron que “en esta nueva edición vamos a tener un montón de actividades pensadas para los más pequeños, tales como maquillaje artístico, trenzas y uñas, un espacio de pinturas para que puedan crear y divertirse”. La consigna es pasar “un fin de semana de playa, música y alegría para toda la familia”.

Además, durante las dos jornadas también se incluyen espacios de reflexión, para compartir con las familias reunidas en la playa.

“Patagonia Beach” nació con el propósito de reunir a la familia frente al mar, en un marco natural, y disfrutar de dos jornadas llenas de música, la playa y reforzar valores como la amistad y la fe, en un clima de armonía y buena onda.

La propuesta también forma parte de la nutrida agenda de actividades de verano que se promueve en la villa balnearia. La actividad es organizada por Centro Cristiano Rada Tilly, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rada Tilly. La cita es este fin de semana, sábado 7 y domingo 8, de 15 a 20.

ACTIVIDADES Y MUSICA

El cronograma de actividades y presentaciones para este sábado es el siguiente: a las 15:00, apertura con juegos e inflables; a las 16:00 se presentará “Josefina”; a las 16:40 lo hará "Benshamix"; a las 17:25 “Santiago y los Musinavegantes”; a las 18:00, “Enarbolada”; a las 18:40 lo hará “Gladys Seremar”; a las 19:30, “Mumo y The Guardian's” y a las 20:00 se desarrollará la Reflexión de cierre.

En tanto, el domingo iniciará a las 15 también con juegos e inflables; a las 16:10 se presentará “Punto Cero”, a las 17:00 lo hará “Eliband”; a las 17:40, “Denirica”; a las 19:00, “El Camaruco” y a las 20 cerrará la jornada “A una voz”.