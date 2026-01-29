Rada Tilly despliega un fin de semana cultural entre el escenario y el mar

Teatro, una intervención artística nocturna en la playa y una muestra colectiva integran una agenda gratuita que propone habitar el arte desde distintos lenguajes y espacios de la ciudad.

La ciudad de Rada Tilly se prepara para vivir varios días atravesados por el arte y la reflexión. A través de la Secretaría de Cultura, el Municipio lanzó una programación abierta a toda la comunidad, con actividades gratuitas que invitan a compartir experiencias culturales en salas, playas y espacios expositivos.

El punto de partida será el jueves 29 de enero, a las 21 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly, con la puesta en escena de la obra teatral “Desmadre. Desnaturalizando lo habitual”. La propuesta escénica aborda las violencias que se ocultan en la vida cotidiana y las expone desde un lenguaje poético y sensorial, ambientado en un universo de cabaret. Tres intérpretes construyen un recorrido intenso donde conviven lo bello y lo perturbador, interpelando al cuerpo como espacio de conflicto y resistencia.

La agenda continuará el sábado 31 de enero con una experiencia poco habitual en la costa. Desde las 22 horas, en la Bajada 1 de la playa, se desarrollará “Bitácora del mar”, una intervención artística que combina proyección audiovisual y música en vivo sobre la restinga. El trabajo visual de Lux Kodama y la música de Cuquex proponen una lectura sensible del paisaje costero y su memoria profunda, invitando al público a redescubrir el entorno desde otra mirada. Para una mejor experiencia, se sugiere llevar reposeras o sillas.

En paralelo, sigue abierta al público la muestra colectiva Bien del Sur Vol. 8, que reúne obras de veinte artistas de distintas regiones del país. La exposición puede visitarse de martes a viernes de 10 a 13 horas y de martes a domingo de 18 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. Las piezas dialogan con el territorio patagónico y construyen una cartografía artística marcada por la diversidad de materiales, enfoques y relatos contemporáneos.