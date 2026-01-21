Últimas semanas para acceder a las bonificaciones del pago anual anticipado y participar de importantes sorteos

El Municipio de Rada Tilly informó que hasta el viernes 30 se encuentra habilitado el pago anual anticipado de los impuestos correspondientes al año 2026, con importantes bonificaciones para los contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones tributarias.

El beneficio vigente incluye una bonificación del 30 % para el impuesto inmobiliario y la tasa por servicios, y del 25 % para el impuesto automotor y la tasa de comercio. El impuesto automotor anual anticipado ya se encuentra disponible, mientras que el impuesto inmobiliario y la tasa de comercio deben ser solicitados previamente a las áreas correspondientes. Quienes abonen con la Tarjeta Patagonia 365 del Banco Chubut, además acceden al sorteo de dos televisores smart de 55 pulgadas.

“Los beneficios en los pagos anticipados permiten a los vecinos lograr un ahorro significativo en el monto a abonar y contar con mayor previsibilidad, ya que este año el pago mensual prevé mantener importes constantes para los 12 pagos”, explicó Daniel Miguens, coordinador de Ingresos del Municipio.

Con el objetivo de facilitar los trámites, evitar filas y permitir que los vecinos ahorren tiempo, los impuestos pueden abonarse de manera online a través del sitio web oficial www.radatilly.gob.ar, ingresando al apartado “Consulta de deudas y pagos online”, donde se debe consignar el código de gestión web que figura en la esquina superior derecha del recibo. Para el pago anual continúan habilitados distintos medios de pago, como Mercado Pago, Pago Fácil, Rapipago, homebanking y las cajas del Banco del Chubut. Los pagos también pueden realizarse de manera presencial en las cajas del Edificio Municipal, Fragata 25 de Mayo N.º 94, con atención de lunes a viernes de 7:30 a 13:45 horas.

El Municipio también informó que se mantienen vigentes distintas promociones de pago en cuotas sin interés para el pago de impuestos, que incluyen los pagos anuales. Entre ellas se destacan los planes de 6 cuotas sin interés para tarjetas Visa del Banco Macro y Cabal del Banco Credicoop, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025; el Plan Z de Naranja en 3 cuotas sin interés; y los planes de hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut, confirmados hasta el 30 de enero de 2026.

Desde el Municipio también se hizo hincapié sobre la importancia de adherirse a la e-boleta, que permite recibir las liquidaciones de manera ágil y digital. Para solicitar boletas, realizar consultas o gestionar trámites, se encuentran disponibles los siguientes canales:

Impuesto Automotor: WhatsApp 297-4361480 / 297-4925324 – [email protected]

Impuesto Inmobiliario: WhatsApp 297-5013233 – [email protected]

Tasa de Comercio e Ingresos Brutos: WhatsApp 297-5395419 – [email protected]