Últimas semanas para acceder a las bonificaciones del pago anual anticipado

El Municipio de Rada Tilly informó que hasta el viernes 30 hay tiempo y que habrá importantes bonificaciones para los contribuyentes.

El beneficio vigente para quienes estén al día con sus impuestos y se sumen al pago anticipado en Rada Tilly incluye una bonificación del 30 % para el impuesto inmobiliario y la tasa por servicios, y del 25 % para el impuesto automotor y la tasa de comercio.

El impuesto automotor anual anticipado ya se encuentra disponible, mientras que el impuesto inmobiliario y la tasa de comercio deben ser solicitados previamente a las áreas correspondientes.

En este contexto, quienes abonen con la Tarjeta Patagonia 365 del Banco Chubut accederán a un sorteo en fecha a confirmar de dos televisores smart de 55 pulgadas, de acuerdo con una iniciativa del Banco de Chubut, en conjunto con la Municipalidad de Rada Tilly.

“Los beneficios en los pagos anticipados permiten a los vecinos lograr un ahorro significativo en el monto a abonar y contar con mayor previsibilidad, ya que este año el pago mensual prevé mantener importes constantes para los 12 pagos”, explicó Daniel Miguens, coordinador de Ingresos del municipio que conduce Mariel Peralta.

Con el objetivo de facilitar los trámites impositivos, evitar filas y permitir que los vecinos ahorren tiempo en la solicitud de las liquidaciones anuales de todos los impuestos, realizar consultas o ampliar la información en las áreas de automotores, inmobiliario o ingresos brutos y tasa de comercio, se encuentran a disposición los siguientes medios de contacto:

Impuesto Inmobiliario: WhatsApp 297-4213048 – [email protected]

Impuesto Automotor: WhatsApp 297-4361480 / 297-4925324 – [email protected]

Tasa de Comercio e Ingresos Brutos: WhatsApp 297-5395419 – [email protected]

El Municipio también informó que se mantienen vigentes distintas promociones de pago en cuotas sin interés, entre las que se destacan los planes de 12 cuotas sin interés con la tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut, 6 cuotas sin interés para tarjetas Visa del Banco Macro y Cabal del Banco Credicoop, y Plan Z de Tarjeta Naranja en 3 cuotas sin interés.

Estas promociones se encuentran vigentes hasta el 30 de enero de 2026, y para acceder a ellas los interesados deben concurrir exclusivamente en forma presencial a la caja municipal del edificio de Frataga 25 de Mayo 94, en el horario de atención de 7:30 a 13:45 horas de lunes a viernes.

Adicionalmente, desde el Municipio también se hizo hincapié sobre la importancia de adherirse a la e-boleta, que permite recibir las liquidaciones mensuales de manera ágil y digital. La adhesión a la e-boleta se hace en forma sencilla accediendo a www.radatilly.gob.ar (menú/trámites/e -boleta).