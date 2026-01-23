Arte, deporte y naturaleza: propuestas para disfrutar el fin de semana

El Municipio de Rada Tilly invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana con múltiples propuestas recreativas, deportivas y culturales, pensadas para todas las edades y con actividades al aire libre y en espacios culturales de la ciudad.

Este fin de semana se realizará la primera edición del año del Trekking Kids, bajo el lema “Misión Naturaleza: Mar, Tierra y Cielo”, una actividad al aire libre orientada a niñas y niños de 6 a 10 años, que propone descubrir, jugar y aprender sobre el cuidado de los ambientes naturales. La actividad requiere inscripción previa, con cupos limitados.

Entre las opciones destacadas se encuentra la Exposición Bien del Sur Vol. 8, que se desarrolla en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita. En su octava edición, la muestra reúne a veinte artistas de distintas regiones del país, quienes presentan obras que dialogan con el territorio y construyen una cartografía sensible de la Patagonia, a partir del cruce de miradas, materiales y experiencias. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10 a 13 horas, y de martes a domingo de 18 a 20 horas.

El sábado 24 de enero a las 18 horas se realizará una visita guiada a la exposición, acompañada por una performance, también con entrada libre y gratuita. Ese mismo sábado, a las 19 horas, la propuesta cultural continúa con un recital de la banda The Husks, que tendrá lugar en la playa, Parador Municipal, Bajada N 12. En caso de mal tiempo, la actividad se trasladará al Centro Cultural. La entrada será libre y gratuita.

En el plano deportivo, durante el sábado 24 y domingo 25 de enero se llevará adelante el clásico Torneo de Fútbol Playa, la XV edición organizada por el Club Atlético Rada Tilly (CART), a partir de las 9 horas en la bajada 12. Con 18 equipos de mayores, 10 femeninos y 4 categorías de menos

Además, como cada fin de semana, también habrá clases abiertas al aire libre, con Yoga a las 10 horas en la Bajada 20 y Zumba a las 11 horas en la Bajada 21, propuestas que invitan a moverse y disfrutar de la naturaleza.

Desde el Municipio se invita a la comunidad a participar y ser parte de estas propuestas, que buscan promover el encuentro, la actividad física, el disfrute del arte y el contacto con la naturaleza, fortaleciendo una agenda diversa y accesible para todos.