Salud mental activa contención para vecinos alojados en albergues

En el marco de la contingencia por evacuaciones, el Hospital Regional implementó un dispositivo de salud mental destinado a acompañar a quienes se encuentran en los albergues y a quienes llegan al hospital. Según explicó Marta Rodríguez, directora asociada del hospital, se conformaron equipos interdisciplinarios que recorren los centros durante las tardes, realizando detección de situaciones agudas y brindando lo que se conoce como “primera escucha”.

Esta intervención, vinculada a los primeros auxilios psicológicos, busca acompañar a las personas en la gestión de emociones esperadas en situaciones de crisis y catástrofes, permitiendo también el seguimiento de casos que requieren atención continua. “La incertidumbre que genera esta situación no favorece la resolución de las emociones, por eso es importante continuar con las rondas y pasar a una segunda etapa de abordaje, incluyendo grupos terapéuticos y atenciones individuales”, agregó Rodríguez.

El hospital cuenta además con guardias de salud mental activas las 24 horas, listas para recibir derivaciones de situaciones más agudas. Hasta el momento, destacó la directora asociada, la atención en albergues ha logrado contener los casos, gracias al trabajo de siete profesionales organizados en duplas que ofrecen atención voluntaria.

El equipo continuará con el seguimiento y se prevé incorporar un nuevo grupo de profesionales, garantizando así atención sostenida y más específica a quienes lo necesiten.