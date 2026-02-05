El Banco Credicoop abrió una cuenta para ayudar a los damnificados

Sus autoridades analizaron con el intendente cómo instrumentar la ayuda a los damnificados por el deslizamiento del Cerro Hermitte.

El intendente Othar Macharashvili, acompañado por el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Fernando Barría, mantuvo este jueves una reunión con el gerente regional del Banco Credicoop, Eugenio Romero; y miembros de la entidad bancaria en Comodoro Rivadavia.

Posteriormente, Barría indicó que “el Credicoop es un banco que suele avanzar con iniciativas en situaciones de catástrofes para que las empresas vinculadas y sus clientes puedan aportar solidariamente, por lo que nos comentaron cómo funciona esa operatoria. En este caso, abrieron una cuenta para recaudar fondos para los damnificados por el desplazamiento del Cerro Hermitte, que estará activa hasta el 28 de febrero, por lo que desde el Estado Municipal debemos articular para que este dinero llegue a las familias afectadas”.

A continuación, el funcionario manifestó que este tipo de ayudas son muy importantes, al tiempo que afirmó que “es muy difícil ponerse en los zapatos de aquellas personas que tuvieron que dejar sus hogares. Desde el Estado estamos apoyando económicamente a los damnificados, pero no es el único mecanismo que estamos articulando, por lo que es fundamental trabajar con los bancos y con diferentes entidades para buscar mejores alternativas y brindar distintas vías de solución, siempre acompañando a los vecinos”.

“Es muy difícil cuando alguien pierde el hogar y además las soluciones en ese caso no son lo suficientemente rápidas como nosotros deseamos, sino que demandan tiempo y gestión. Desde nuestro lugar, buscamos darle una mano a cada vecino, por lo que es muy bien recibida esta ayuda por parte del Banco Credicoop”, remarcó.

Por último, Barría señaló que “buscamos contar con la mayor cantidad de herramientas posibles para lograr soluciones. Cada camino será diferente porque no todos están en la misma situación, por lo que las soluciones deben ser adaptables a las necesidades que se presentan en cada caso particular”.