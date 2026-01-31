Punta Marqués cumple 40 años y celebra en comunidad

El 1 de febrero de 1986 llegaron los primeros turistas y vecinos a conocer la colonia de lobos marinos de un pelo y a disfrutar de sus imponentes vistas. Para celebrarlo, la entrada será libre y gratuita durante todo el fin de semana; habrá visitas guiadas, corte de torta y sorpresas.

Las visitas guiadas iniciarán a las 12:30, 15:30 y 17 horas y los grupos se organizarán por orden de llegada, con un cupo máximo de 30 personas por turno. Durante toda tarde habrá proyecciones sobre historia, fauna y flora del área, para generar un espacio de intercambio con los participantes; luego se realizará el tradicional corte de torta.

Además, este sábado, en el marco del aniversario se realizará el “Trekking de la Luna, Aniversario Punta Marqués” con una caminata en el área y una celebración. La actividad está tiene cupos completos.

HISTORIA Y ACTUALIDAD

El Área Natural Protegida Punta Marqués fue creada en febrero de 1984 a través de una ordenanza que establecía el objetivo de proteger la colonia de lobos marinos de un pelo que había sufrido una fuerte disminución como consecuencia de la explotación comercial de la especie. Desde entonces es gestionada por el municipio local. Un año después, el 4 de octubre de 1985, se creó como área natural protegida por ley provincial y, el 1 de febrero de 1986, abrió sus puertas para recibir a visitantes y turistas.

Durante estos 40 años, el Área Natural Protegida Punta Marqués creció en extensión, personal, infraestructura y tecnología. El impacto positivo de su creación en la conservación del ambiente y las especies que lo habitan es registrado por los investigadores y personal de la reserva año tras año. La colonia de lobos de un pelo ubicada en la base del cerro crece sostenidamente desde las primeras investigaciones realizadas en 1990 que registraban alrededor de 400 ejemplares.

El último censo realizado contabilizó cerca de 4000 individuos y más de 120 crías. En 2014 comenzaron a registrarse nacimientos y desde entonces el aumento es progresivo año tras año.

En la actualidad Punta Marqués recibe a más de 15.000 turistas al año de diferentes partes del mundo que llegan para conocer la flora, avistar lobos marinos, zorros, guanacos y también ballenas y delfines. Actualmente el Área Natural Protegida depende de la Secretaría de Deporte y Turismo y Desarrollo Económico Local del municipio de Rada Tilly, y funciona también como un centro de investigación en conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Recientemente la reserva cuenta con una camioneta Toyota 4x4 donada por el Gobierno de Chubut, a través de su Secretaría de Ambiente que conduce Juan José Rivera. El vehículo unidad refuerza las labores de patrullaje, control y monitoreo en la reserva.

Por otra parte, en octubre el área incorporó a la por primera vez una guardafauna designada por Áreas Naturales de la provincia.

El Proyecto de Investigación Ballena Sei surgió en Punta Marqués a partir de un conteo de ballenas que permitió descubrir que entre 2200 y 2700 ejemplares de esta especie ingresan al golfo San Jorge donde se alimentan. La investigación avanza año tras año con aportes importantes para la ciencia a nivel mundial.