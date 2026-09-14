El refuerzo extraordinario se suma al aumento del 2,11% aplicado este mes. Quienes perciben la jubilación mínima reciben el bono completo, mientras que otros beneficiarios cobran un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Pagan un bono de hasta $70.000 en septiembre: quiénes lo cobran

ANSES continúa durante septiembre con el pago de jubilaciones y pensiones que este mes llegaron con un aumento del 2,11%, correspondiente a la movilidad vinculada con la inflación de julio.

A esa actualización se suma un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida fue oficializada mediante el Decreto 824/2026 y alcanza también a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y distintas pensiones no contributivas.

Con la actualización de septiembre, el haber mínimo previsional quedó establecido en $428.633,20. Quienes cobran ese monto o menos reciben los $70.000 completos y alcanzan un ingreso total de $498.633,20 durante el mes.

Quiénes reciben el bono completo

El refuerzo máximo de $70.000 corresponde a quienes, considerando la suma de todas sus prestaciones previsionales vigentes, perciben hasta $428.633,20.

En cambio, quienes superan ese monto pero cobran menos de $498.633,20 reciben un bono proporcional hasta completar esa cifra. De esta manera, no todos los beneficiarios alcanzados perciben necesariamente los $70.000 completos.

El beneficio incluye a titulares de jubilaciones y pensiones contributivas de ANSES, beneficiarios de la PUAM y personas que cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones contempladas por la normativa.

Cuánto aumentaron las jubilaciones en septiembre

La actualización del 2,11% aplicada este mes surge del esquema de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor publicada por el INDEC.

Con ese incremento, además de la mínima de $428.633,20, el haber máximo del sistema previsional quedó en $2.884.296.

El bono extraordinario se paga junto con el haber correspondiente a septiembre y de acuerdo con el cronograma habitual de ANSES según la terminación del DNI.