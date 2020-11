"Papo" Quinteros: "es un triunfo histórico para todo el mundo"

Uno de los referentes de Deportivo Portugués expresó lo que significa el triunfo de Los Pumas ante los All Blacks por 25-15, en el debut del Tres Naciones.

A las 5 de la madrugada se acostó, a las 10 estaba en el carro de comidas de su hermano. Casi no durmió, las sensaciones del triunfo de Los Pumas ante los All Blacks por primera vez aún perduran en su cuerpo, como la falta de horas de sueño.

“Creo que fue un triunfo histórico, no solo para el mundo del rugby sino para todo el país. Y para todo el mundo, porque que a los All Blacks le gane un equipo que siempre la peleó cuando los enfrentó pero no le alcanzaba. De hecho lo más cercano, y que uno recuerda de chico, fue ese empate 21 a 21 con Hugo Porta como goleador. Entonces, ver este partido y ver cómo defendieron lo que defendieron es algo impresionante”, sostiene Ramón “Papo” Quinteros, referente del rugby lusitano a El Patagónico.

La defensa del equipo argentino, que no fue exclusividad de una línea específica sino un compromiso asumido por todos los jugadores fue, a criterio de “Papo”, la piedra angular para construir la hazaña.

“Es justificable haberse acostado tarde. Se vio una muy buena defensa desde el jugador más antiguo en la cancha, hasta el más pibe que debutó. Fue mucho lo que taclearon y defendieron. Y con la agresividad necesaria, fue algo terrible y me gustó mucho eso”, recalcó.

Para Los Pumas fue el primer juego oficial luego de una etapa de cuarentena dónde cada uno tuvo que entrenar por su cuenta para luego unificar criterios en pocos meses antes del debut en el Tres Naciones.

“El triunfo vale doble o triple o como quieras ponerle. Fue algo impresionante. Yo no me podía dormir luego que terminó el partido. Si bien, Los Pumas tuvieron un par de meses para entrenar juntos, fueron a enfrentar a un equipo que nunca cortó la competencia a pesar de la pandemia. Porque Australia y Nueva Zelanda nunca dejaron de jugar a pesar de la pandemia”, remarcó.

EL PRESENTE DEL LUSITANO

En el orden local, Deportivo Portugués retomó hace pocas semanas los entrenamientos, luego de quedarse a un pie de subirse al colectivo para una nueva incursión en el torneo Regional.

“Nos habíamos preparado muy bien físicamente con todos los pibes del club. Pero por la pandemia quedamos a un paso. Por suerte, hace un par de semanas volvimos y estamos haciendo trabajos en el club. Y eso de por sí ya es algo positivo, el volver al club. Que para muchos es volver a la casa de uno”.

En cuanto a las realidades de cada jugador, el panorama es diverso. Aquellos que pudieron hicieron trabajos de fuerza en sus casas. Pero todos sentían la necesidad del reencuentro y salir a ‘ganar aire’.

“Ahora por suerte en el club estamos corriendo, haciendo pesas. Como una ‘mini-temporada’ a la espera de que nos habiliten los entrenamientos con contacto físico. Lo bueno es que volvimos al club, entrar y poder entrenar y pasar la tarde es algo hermoso que uno vivió desde muy chico, entonces no deja de ser emocionante. Ahora queremos ir en búsqueda del Regional, que hace 3 años siempre nos quedamos en semis”, sentenció.