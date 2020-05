Para el fiscal Báez, la justicia "no puede estar paralizada"

De este modo, el jefe de fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez, cuestionó el paro que llevan adelante los empleados del Poder Judicial por no haber cobrado aún el mes de marzo. Casi todos son parte del rango 4; es decir que perciben más de 150 mil pesos. Sostienen que no poseen medios técnicos en sus casas para trabajar desde allí, además de no contar con los seguros respectivos.

Para Báez, “los fiscales y funcionarios continúan atendiendo a las víctimas y prosiguen las investigaciones. En Madryn hubo dos homicidios en este mes. No se les puede decir a las familias de las víctimas que las causas no se investigan porque no hay muebles ergonómicos”.

En relación a las medidas dispuestas para evitar la propagación del Coronavirus, Báez indicó que “obviamente la salud es lo primero y para ello se toman todos los recaudos y medidas de prevención necesarios, como el uso de barbijos, guantes, alcohol en gel y distanciamiento. Pero no se puede paralizar el servicio de Justicia”.

Actualmente, pese a que los Tribunales funcionan con guardias mínimas en el marco de la Feria Judicial decretada por el Superior Tribunal de Justicia, Báez recordó que la fiscalía continúa manteniendo las actividades y, en tal sentido, destacó que la pandemia aceleró la modernización de determinadas prácticas.

“El Poder Judicial actualizó muchas de sus prácticas. El expediente digital, las audiencias por videoconferencias, la recepción de denuncias por correo electrónico” y explicó que a la vez “se habilitaron sistemas donde los jueces, defensores y fiscales desde su casa pueden acceder de manera remota a su computadora del despacho y firmar escritos”

“La pandemia aceleró cambios. Muchas actividades que antes se hacían manualmente y requerían de varias personas, con el avance tecnológico se pueden hacer de forma digital y ya no se requiere tanto personal”, sostuvo en declaraciones que hoy publica Jornada.