Para el fiscal, lo de González "es el caso de un ñoqui"

El año pasado la Legislatura aprobó la ley que habilitaba la Defensoría de Adultos Mayores, y se designó a David Danilo González como el responsable, pero el fiscal Héctor Iturrioz señaló que el legislador ha cobrado el sueldo sin prestar ningún tipo de prestaciones.

“Se empezó a pagar un sueldo cuando la Oficina no ha tenido ninguna actividad a lo largo del año. Es el caso de un ñoqui, aunque como no tenemos una ley tipificada no llegan demasiado a juicio”, sostuvo en Radio 3.

Sin embargo, aclaró que “tenemos la ley de Ética Pública y una de las mandas es desempeñar la función con propiedad, efectividad y con otros principios rectores que establece la norma y no cumplirla es incumplir los deberes de funcionario público”, añadiendo: “tengo una figura típica para investigar”.

Pese a lo expuesto por el fiscal, el diputado González solicitó un presupuesto de 38 millones de pesos que garantice el funcionamiento de la oficina en 2021.

“El gasto de sueldos demandará casi 36 millones de pesos y se repartirá en cinco personas, es una demasía para una Oficina que tuvo una nula actividad en un año en el que los beneficiarios necesitaban asistencia”, observó Iturrioz.

“Él decía que demandaba un lugar físico para prestar sus servicios, pero según la información que nos envió la Legislatura nunca pidió empezar a trabajar, sino que le designen los asesores”, sostuvo.

“Hay jubilados interesados en presentar la denuncia, ya tomaron contacto con nosotros”, acotó.

“Si no teníamos postergación de plazos, o esta suspensión de términos que resolvió el Superior Tribunal, habría causas vencidas en cantidad. Los defensores ya están usando esto, argumentan que la suspensión es términos es ilegal”, planteó.