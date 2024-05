La funcionaria fue a Constitución e intentó subir a una de las unidades que no adhirieron al paro, pero no pudo viajar.

Patricia Bullrich quiso viajar en colectivo, pero no tenía saldo en la SUBE

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo esta mañana en la estación Constitución para evaluar el impacto del paro general convocado por la CGT.

En ese contexto, la funcionaria protagonizó una situación hilarante: intentó viajar en uno de los colectivos que no adhirió a la medida de fuerza, pero no pudo porque la tarjeta SUBE que le prestaron no tenía saldo.

“No tiene saldo, viejo. Es un caradura, no tiene saldo”, bromeó la funcionaria, antes de devolver la tarjeta y descender del transporte público, según se puede escuchar en el video que compartió en redes el periodista “Jota” Leonetti.

Minutos antes, la ministra había apuntado contra la CGT por una medida de fuerza que calificó como “el paro de la debilidad”. A su vez, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, que acompañó a Bullrich, afirmó que “el 40% de los colectivos están funcionando”.

Patricia Bullrich se quiso tomar un colectivo para bancar a quienes no adhirieron al paro y le prestaron una Sube SIN SALDO. Qué gran país. Si lo querés guionar, no te sale. pic.twitter.com/doUiBkv3vO — Anto Bartolozzi (@AntoBartolozzi) May 9, 2024

“Hemos detectado que ya hay más de 2300 unidades en la calle, cerca del 40% de lo que es un día normal de transporte, y hay empresas que se siguen sumando. Por primera vez en la historia, vamos a descontar el día a las empresas que no presten su servicio. Hasta el día de hoy se venían pagando estos días de paro, se financiaban estas huelgas”, sostuvo el funcionario nacional.

Bullrich, que más temprano había anticipado que “todo iba a estar abierto”, le dejó un mensaje a la central obrera: “Que se dejen de joder y vayan a trabajar”, y aseguró que las fuerzas federales actuaron para liberar bloqueos en la plaza logística de Pacheco, o Puerto San Martín, en el complejo San Lorenzo, donde había más de 10 barcos esperando la entrada.

La CGT realiza hoy el segundo paro general en 5 meses de gobierno de Milei, en un contexto de fuerte conflictividad sindical. El anterior fue el 24 de enero.