Pavimentación: obras en ejecución y las previstas para 2026

La Secretaría de Obras Públicas detalló las obras de pavimentación en ejecución y proyectadas para este 2026 en Rada Tilly que se incluyen dentro del Plan de Pavimentación Urbana Municipal. Además, precisó los trabajos que se realizarán en la Avenida Brown, obra que era financiada por Vialidad Nacional y fue rescindida en 2024 y ahora es ejecutada por el Municipio. Asimismo, se refirió al Plan de las 77 cuadras, ejecutado por el Gobierno Nacional y que actualmente se encuentra suspendido.

El Municipio de Rada Tilly continúa el Plan de Pavimentación Urbana Municipal que desarrolla con fondos propios de manera ininterrumpida desde hace más de 20 años. Actualmente se encuentra finalizando la pavimentación de 8.000 m2 en 3 sectores de la ciudad comprendidos en los barrios El Mirador, Sargento Cabral y zona de los lagos. La obra se lleva adelante con fondos municipales por un monto cercano a los 800 millones de pesos. A través de una ampliación de obra se sumarán dos nuevas cuadras a la obra en ejecución: Comodoro Laserre, entre avenidas Piedrabuena y Moyano; y Rodolfo Andrés Blanco, entre calles Abdón Peralta y Turkovic.

El Plan de Pavimentación Urbana Municipal avanzará con la colocación de intertrabado en las calles Guerrico, entre Chubut y Avenida Luque; calle Puerto Belgrano, entre Chubut y Avenida Luque; y calle Puerto Belgrano, entre Avenida Luque y Calle S/N. Se trata de arterias que, por el tipo de suelo, requieren un alto mantenimiento en época de lluvias. El inicio estará sujeto a la finalización de obras de mantenimiento en la planta de adoquines de la Administracion de Vialidad Provincial, ubicada en Trevelin.

Por otro lado, este año se ejecutará la carpeta asfáltica faltante correspondiente a la dársena de la colectora Brown Norte. La obra del Acceso Brown era financiada en el marco del Programa “Redes Conexas” de Vialidad Nacional. El Municipio intervino la obra en 2024 luego de que se firmara el Acta de neutralización de plazo de obra, instancia que permitió, con autorización del Concejo Deliberante, contar con los fondos municipales para realizar los trabajos que permitieron garantizar la seguridad en el tránsito peatonal y vehicular. El Municipio de Rada Tilly concluyó rotondas, nuevos cordones cuneta, bacheos y ejecuciones de carpeta asfáltica, paradas de transporte público y demarcación horizontal con señalización de sendas peatonales.

Al igual que la obra de Acceso de la Avenida Brown, el Plan de Pavimentación de las 77 cuadras es una obra financiada por el Estado Nacional que está en suspenso. Desde su paralización el Municipio gestionó su reactivación y se encuentra a la espera de decisiones del Estado Nacional.

El Plan de Pavimentación de las 77 cuadras, impulsado desde 2018 por el Municipio de Rada Tilly para mejorar la conectividad en ocho sectores urbanos, representa la mayor obra de pavimentación en la historia de la ciudad por lo cual se sostienen las gestiones ante el gobierno nacional para reactivarla.

Otra obra dependiente del Estado Nacional es la Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, que luego de estar paralizada fue reactivada gracias a intensas gestiones en septiembre de 2025.